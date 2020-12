Kmalu še Japonci? Napoved konca avtomobilske klasike.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Veliki Britaniji bi bila lahko Japonska druga država skupine G7, ki bo uradno napovedala konec prodaje klasičnih avtomobilov z bencinskimi in dizelskimi motorji.

S prodajo klasičnih bencinsko in dizelsko gnanih avtomobilov bodo leta 2030 prenehali Britanci (hibridi bodo dovoljeni še do leta 2035), podobno odločitev pa lahko kmalu pričakujejo tudi od Japonske. V sredini desetletja med leti 2030 in 2040 bi prodajo omejili le še na električna in hibridna vozila, je poročal japonski državni medij NHK.

Izziv za japonske avtomobilske znamke

Japonski premier Yoshihide Suga je oktobra napovedal, da bo Japonska do leta 2050 postala ogljično nevtralna. Predstavniki japonske vlade so potrdili, da bo pristojno ministrstvo še do konca leta predstavilo konkreten načrt postopne ukinitve prodaje neelektrificiranih avtomobilov.

Predstavniki japonskih avtomobilskih proizvajalcev teh napovedi še niso komentirali, se pa na neizbežne spremembe pripravljajo že sami. Tako bo Honda predvidoma tudi v Evropi v ponudbi ohranila le še električne in hibridne pogone, zaradi globalnih trendov v električne in hibridne pogone pospešeno vlagata tudi Nissan in Toyota.

Na Norveškem je realnost taka že danes

Načrti Britancev in Japoncev kajpak niso osamljeni. Podobne konkretne načrte imajo že nekateri deli ZDA in Kanade, na Norveškem pa je že danes prodajo novih avtomobilov v večinskem delu (brez konkretnih omejitev) ustvarjajo le električni in priključno hibridni avtomobili.