Kmalu razkritje: to je skrivnostna napoved Toyote #foto

O novem avtomobilu, ki ga bodo v celoti razkrili prihodnji teden v sredo, za zdaj še ni veliko znanega. Predstavljajo ga pod imenom X prologue. Prav tako še ni znano, ali bodo prihodnji teden razkrili serijskom ali šele konceptno vozilo.

Sicer zakrit sprednji del, kjer pa je vidno svetilo LED prek celotne širine sprednjega dela, skupaj z dokaj kratkim sprednjim delom lahko namiguje na električni pogon.

Toyota je lani potrdila razvoj električnega športnega terenca, dimenzijsko podobnega modelu RAV4, za evropski trg. To bo prvo vozilo z električne platforme e-TNGA, s katere pa so napovedali tudi manjše modele. Modularno platformo so razvili skupaj s Subarujem, omogoča pa izdelavo vozil različnih dolžin, medosnih razdalji in števila motorjev.