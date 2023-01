Kje največ čakanja? Znani podatki za dve mesti v Sloveniji.

Promet proti velikim mestom, vezan na dnevne migracije proti službam, se je lani postopno večal. Prometne projekcije in pojavljanje konic so zato že na ravni tistih iz leta 2019, torej iz časa pred izbruhom epidemije covid-19 in povezanih omejitev. V Evropi je takih mest 42 odstotkov, v ZDA pa 39 odstotkov - večina mest je torej pod obsegom prometa iz leta 2019. Spremembe v delovnih navadah in večji obseg dela od doma sta imela velik vpliv na promet, svoje so lani dodali tudi višji energetski stroški. Ti sicer niso bistveno vplivali na prometno gostoto, so pa obremenili vsakega voznika posebej.

Londončan je na cesti izgubil 6 dnevov in pol

To je pokazala nova raziskava inštituta INRIX iz ZDA, ki je analizirala skupni izgubljeni čas udeležencev prometa v zastojih za leto 2022. Tako je v povprečju voznik v Londonu lani v zastojih izgubil 156 ur. Sledil je Chicago, kjer je voznik v izgubil 155, tretji pa je bil Pariz - tam je povprečna izguba časa na voznika znašala 138 ur.

Zastoji so v povprečju Američane skupno stali več kot 81 milijard dolarjev, Britance skoraj deset milijonov funtov, Nemce pa 3,9 milijarde evrov. Več v spodnji tabeli, kjer so analitiki analizirali več segmentov (zamude v 2022, primerjave z leti 2021 in 2019, hitrost v centru ...).

Foto: Gregor Pavšič

Evropska mesta z največ prometnimi zastoji:

zamude v 2022 (v urah) primerjava z 2021 primerjava z 2019 hitrost v centru oziroma zadnjemu kilometru (kmh) London 156 5% 5% 18 Paris 138 -1% -16% 18 Palermo 121 11% -12% 14 Dublin 114 28% -26% 21 Rim 107 0% -36% 23 Istanbul 89 1% -42% 23 Bruselj 98 -27% -30% 16 Bukarešta 91 -7% 0% 23 Lyon 92 -9% -12% 18 Budimpešta 86 -6% -7% 24 Bristol 91 38% -12% 26 Atene 78 11% -27% 23 Torino 86 -7% -30% 19 Marseille 83 6% 2% 19 Manchester 84 35% -9% 26 Wroclav 80 -4% 4% 24 Berlin 71 9% 8% 23 Ljubljana 32 -15% 54% 29 Maribor 17 -40% -16% 29

vir: INRIX

Težave z prometom v Zagrebu, veliko bolje gre Dunaju

Na vrhu lestvice je več evropskih mest. Ta so zelo stara in so se širila že pred uvedbo avtomobilov. Zato so mnoge ceste in ulice ozke in slabo pretočne, prometna ureditev je kompleksna in posledično počasna. Med evropskimi mesti sta tako na vrhu London in Pariz. Izmed 593 analiziranih urbanih središč v Evropi jih je 42 odstotkov doseglo raven prometa iz leta 2019, ostali so še pred predkoronsko ravnjo.

V bližini Slovenije imata težave s prometom tako Budimpešta (23. mesto) kot tudi Munchen (38. mesto). V raziskavo so vključili tudi obe največji mesti v Sloveniji, kjer je zaradi neučinkovitega javnega prevoza prav tako veliko dnevnih migracij potrebno opraviti z avtomobilom. Ljubljana se je uvrstila na 269., Maribor pa na 639. mesto.

Za primerjavo je Zagreb uvrščen na 105., Dunaj - šesto mesto z največ prebivalci v Evropi -pa šele na 157. mesto.