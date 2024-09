Kitajski uradniki so še pred uradnim razkritjem pokazali novi Volkswagnov veliki športni terenec, ki je namenjen Kitajcem in Američanom.

Avtomobilski proizvajalci so močno varovali fotografije novih modelov in jih skrivali pred javnostjo do uradnega razkritja. Tu in tam je katera izmed fotografij sicer "ušla" v javnost in pokvarila svetovne premiere, toda največkrat so proizvajalci vendarle sami določali, kdaj bo svet prvikrat zagledal njihov avtomobil. Vse to pa se je spremenilo s Kitajsko, kjer homologacijski urad MIIT redno objavlja fotografije zunanjosti novih avtomobilov vsaj nekaj tednov pred uradnimi premierami.

Dolg bo 5,1 metra

Novi primer je Volkswagnov nov veliki športni terenec, ki so ga izdelali za Kitajsko in bo pozneje na voljo tudi v ZDA. To je nova generacija atlasa. Na Kitajskem se avtomobil imenuje teramont pro, Volkswagen pa ga izdeluje prek skupnega podjetja z družbo SAIC.

Teramont pro je dolg 5,1 metra, širok je 1,99 metra in visok 1,78 metra, kažejo uradni dokumenti iz Kitajske. Medosje meri 2,98 metra. Razkriti model poganja dvolitrski štirivaljni bencinski motor z močjo 200 kilovatov in pogonom na vsa štiri kolesa.

Na Kitajskem bo Volkswagen svoj športni terenec začel dobavljati v začetku naslednjega leta, sestrski atlas pa v ZDA odhaja čez dve leti. Evropski touareg je za primerjavo dolg 4,87 metra.

Foto: MIIT

Foto: MIIT