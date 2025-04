Kitajski odgovor za Rolls-Royce in Maybach, cena krepko pod 200 tisočaki #foto

Tako imenovano skupino HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), ki je združenje avtomobilskih proizvajalcev in trgovcev, so pred dvema letoma med drugim ustanovili Huawei, Aito (skupina Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC), Maextro (JAC) in SAIC. Pri HIMA so zdaj pokazali prve uradne fotografije novega luksuznega avtomobila maextro S800, ki je kitajski odgovor na luksuzne avtomobile znamk kot sta Rolls-Royce in Mercedesov Maybach.

Cena od 120 do 180 tisoč evrov

S800 je admiralski avtomobil združenja, ki stavi na ekstravagantno zunanjost in luksuzno notranjost. Ta je usmerjena k prestižu in udobju za potnike, še posebej za oba na zadnjih sedežih. Med njima je tudi masivna konzola z vgrajenim hladilnim prostorom, zložljivima mizicama, sedeža imata tudi masažno, grelno in ohlajevalno funkcijo. Posebnost je tudi imitacija zvezdnatega neba na zadnjem delu stropa vozila.

Avtomobil je dolg 5,48 metra, širok je dva metra in visok 1,53 metra. Medosna razdalja meri kar 3,37 metra.

S800 bo na voljo tako v polni električni različici, kjer bo imela baterija kapaciteto 94 kilovatnih ur, ali s pogonom na osnovi podaljševalnika dosega. Pri tem bo kapaciteta baterije 63 kilovatnih ur.

V času prednaročil je bila napovedana cena za luksuzno kitajsko limuzino od ena do 1,5 milijona kitajskih juanov (od 120 do 180 tisoč evrov). Po razkritju avtomobila so v prvih 48 urah zanj prejeli več kot 2.100 prednaročil.

Foto: HIMA