BYD bo nadaljeval z aktivnostmi s tovarno v Turčiji, čeprav je Kitajska svoje proizvajalce opozorila o tveganjih vlaganja v to državo.

Pristojno kitajsko ministrstvo je opozorilo svoje avtomobilske proizvajalce glede vlaganja v nekatere države, je po sklicevanju na neuradne vire poročal Reuters. Na skupnem sestanku so iz geopolitičnih vzrokov izpostavili predvsem Rusijo in Turčijo.

V Rusiji so mnogi proizvajalci našli enega izmed pomembnih izvoznih trgov, saj zahodni proizvajalci tja zaradi mednarordnih sankcij svojih avtomobilov ne izvažajo.

Chery Auto je že bil v dogovorih z Moskvo tudi za postavitev svoje tovarne oziroma izkoristek ene izmed obstoječih opuščenih. BYD je napovedal milijardo dolarjev vložka v tovarno v Turčiji, kjer nameravajo zaposliti pet tisoč ljudi in tovarno odpreti že čez dve leti.

BYD načrtuje že dve, Dongfeng in Geely še čakata

Včeraj so pri Dongfengu v Torinu, kjer so razkrili svoje evropske načrte širitve, še niso potrdili ambicij po tovarni v Evropi. Vprašanje je še posebej zanimalo italijansko javnost, saj je bila tukajšnja vlada nedavno po poročanju različnih medijev že v povezavi z Dongfengom glede potencialnih lokacij za tovarno.

Ključna bo rast prodaje in za zdaj kitajske znamke v Evropi kljub rasti dosegajo še majhne prodajne številke. Odločitev glede tovarn pa lahko pospešijo tudi napovedane višje carine. Medtem je omenjeni Chery Auto že sklenil dogovor za tovarno v Španiji, BYD pa bo še pred turško gradil tovarno na Madžarskem.

Seznam Kitajcev z ambicijami po evropski tovarni je vse daljši

V zadnjih tednih so različne evropske lokacije za potencialno tovarno preverili tudi pri Geelyju, kjer pa odločitve o tem še niso sprejeli. Predstavniki Geelyja so bili med drugim v pogovorih s poljsko vlado. Med tistimi proizvajalci, ki so že potrdili ambicije za evropsko tovarno, je tudi Great Wall Motor, enako tudi SAIC - pod njihovo okrilje sodi za zdaj v Evropi najbolj uspešna kitajska znamka MG Motor.