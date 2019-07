Kitajci ponosni, to bo najlepše letališče na svetu #video

Tri mesece pred načrtovanim odprtjem so Kitajci končali gradnjo novega letališča v Pekingu. Ima sloves najlepšega na svetu, sprejelo pa bo lahko do 72 milijonov potnikov letno. Peking bo imel od septembra že dve veliki mednarodni letališči.

Novo mednarodno letališče Daxing na jugovzhodu Pekinga so pred petimi leti začrtali za razbremenitev zdaj preobremenjenega edinega letališča v tem 21-milijonskem mestu. Novo letališče bo do leta 2021 predvidoma letno sprejelo 45 milijonov, leta 2025 pa že 72 milijonov potnikov. Takrat bosta obe pekinški letališči letno sprejeli kar 17o milijonov potnikov, kažejo njune projekcije rasti. Letališče ima štiri pristajalno-vzletne steze.

Letališče Peking Daxing velja za eno najlepših in futurističnih na svetu. Kitajci bi lahko kmalu prehiteli ZDA kot največji letalski trg na svetu

Kitajska bi lahko leta 2022 postala največja svetovna letalska velesila. Rast letalskega prometa pospešuje predvsem njihov srednji sloj prebivalcev, je poročal Bloomberg. Novo letališče je stalo slabih 13 milijard ameriških dolarjev (11 milijard evrov).

Peking se je zdaj uvrstil na seznam tistih redkih mest, ki imajo kar dve mednarodni letališči. Novega, ki leži približno 46 kilometrov južno od središča mesta, bodo po več testnih preizkusih odprli letos septembra. Do letališča so že uredili cestne in železniške povezave, med njimi tudi hitro podzemno železnico.

Futuristična zasnova letališča v obliki morske zvezde

Letališče Peking Daxing velja za eno najlepših in futurističnih na svetu. Zasnovala ga je znana arhitekta Zaha Hadid, ki je preminula leta 2016. Terminali so postavljeni v obliki morske zvezde. V notranjosti terminalov so prostore uredili z uporabo številnih zaobljenih linij in koriščenjem naravne svetlobe skozi prozorne površine. Celotno letališče se razprostira na več kot milijon kvadratnih metrov, kar je površina približno 144 nogometnih igrišč.

Foto: Reuters

Foto: Reuters