Kitajcem se je zalomilo, kmalu zaprtje evropskih pisarn

Prihod kitajskih avtomobilskih znamk v Evropo prav gotovo ne bo enostaven. Za zdaj večinoma kitajske znamke dosegajo majhne prodajne številke. Zalomilo se je očitno tudi pri poslovnih načrtih družbe Great Wall.

Konec avgusta bodo predvidoma zaprli evropski sedež v Munchnu in odpustili vseh sto zaposlenih, je poročal nemški Manager Magazin in se skliceval na interno pismo v podjetju.

Preklic tudi načrtovane širitve v Avstrijo

Ta odločitev sicer ne pomeni umika Great Wall iz Evrope, bodo pa zdaj evropske posle vodili neposredno iz Kitajske. Na obstoječih trgih v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Irskem in Švedskem bodo ostali prisotni, preklicali pa so širitve v druge države. Med temi je bila tudi nam sosednja Avstrija, kjer so že izbrali osebje in tudi vodstvene kadre. V Nemčiji Great Wall trguje v sodelovanju z Emil Frey Group.

Great Wall je lani v Evropi prodal 6.300 svojih avtomobilov. Med bolj znanimi modeli je bil ora funky cat, ki je pred leti dobil odlično varnostno oceno organizacije Euro NCAP.