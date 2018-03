Kia ceed karavan: kar 600-litrski prtljažnik

Kia je po kombilimuzini na avtosalonu v Ženevi pokazala še karavansko različico s 600-litrskim prtljažnikom ob dvignjeni zadnji klopi. S tem premaga ford mondea in BMW serije 5 ter le za 50 litrov zaostane za volkswagen passatom.

Recept je ostal večinoma nespremenjen

Ceed sportswagon si večino delov deli s kombilimuzino, vendar so inženirji raztegnili medosje za 115 milimetrov in prostornino prtljažnika v primerjavi s predhodnikom povečali za 72 litrov. Karavan ima kar 205 litrov več kot kombilimuzina. Od predhodnika je daljši za 95 milimetrov (4.600 mm) in 20 milimetrov širši (1.465 mm).

Korejska znamka bo prvič v svoj avtomobil vgradila ogrevano vetrobransko steklo ter asistenčni sistem, ki samodejno nadzira promet in s samodejnimi korekcijami volana sledi prometnemu pasu.



Ta sistem bo doplačljiv, serijsko pa bo ceed opremljen s samodejnim preklopom kratkih in dolgih žarometov, zaznavo utrujenosti voznika ter opozorilom pred naletom in zaviranjem v sili. Opozorilo pred naletom pešcev bo doplačljivo.

Poleg 600-litrskega prtljažnika ima ceed sportswagon nizek nakladalni rob in številne druge pametne rešitve. Foto: Kia 115 milimetrov daljša medosna razdalja prinaša prirastek v zadku. Foto: Kia

Stavi na povečano praktičnost

Pri kii so za svojega karavana pripravili vrsto zanimivih rešitev. Poleg nizkega nakladalnega roba je ceed sportswagon lahko opremljen z električnimi prtljažnimi vrati, ki se odprejo, ko zaznajo ključ avtomobila za njimi, na voljo so še varnostna mreža, tirnice za prilagoditev prtljažnega prostora, zadnja klop se deli v razmerju 40:20:40 in ob podrtju nastane ravno dno. Dvojno dno je namenjeno manjšim predmetom, saj je razdeljeno na več manjših predalčkov.

Kia bo v ceedu ponujala več bencinskih in en dizelski motor. Bencinska bosta litrski T-GDi (120 "konjev") in 1,4-litrski motor T-GDi (140 "konjev"). Ta motor bo nadomestil prejšnji 1,6-litrski T-GDi. Dizelsko ponudbo predstavlja 1,6-litrski motor CRDi, ki bo na voljo v dveh zmogljivostnih različicah. Vsi motorji so v osnovi povezani z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, večji bencinski in dizelski motor pa bosta na voljo tudi s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko.