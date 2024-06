Kdo so favoriti? Adrenalinski konec tedna v Železnikih.

Po relijih v Vipavski dolini in Velenju se državno prvenstvo konec tedna nadaljuje v Železnikih. To bo enajsta izvedba relija na Gorenjskem, ki delno poteka tudi po trasi nekdanjih relijev Loka in Kompas. Organizatorji iz ŠD Omikron Plus so letos poskrbeli za deset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 94 kilometrov. To bo do zdaj najkrajši reli letošnje sezone, ki za razliko od obeh uvodnih zato tudi nima točkovnega koeficienta 1,5. Na reli je prijavljenih 48 slovenskih posadk.