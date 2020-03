Kdo poskrbi, da so podatki o prometu vedno na voljo?

Pri tem nam je v pomoč informacijska in komunikacijska tehnologija, ki strokovnjakom omogoča obvladovanje prostora in dogajanja v njem. O tem, kaj ti sistemi pomenijo za naše vsakdanje življenje in kako nam omogočajo boljše odločanje na poti, smo se pogovarjali z Matjažem Hribarjem, direktorjem podjetja Monolit.





Podjetje Monolit, informacijski sistemi d. o. o. je nastalo leta 1995.Strokovnjaki in entuziasti s področja geodezije, informatike in menedžmenta so se povezali s skupnim ciljem postati najboljši na področju obvladovanja prostora in dogajanj v njem. Danes v podjetju združujejo profesionalno ekipo za menedžment ter močno strokovno in razvojno ekipo, ki sledita trendom in zahtevam na področju sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Širok spekter najrazličnejših znanj povezujejo v učinkovite projekte s ciljem ponuditi uporabniku čim bolj kakovostne izdelke in storitve.

V svoji ponudbi imate rešitve tako za podjetja kot posameznike, ki z vašimi aplikacijami lažje načrtujejo pot. Kako se zaradi dostopnosti podatkov o prostoru spreminja dojemanje pokrajine, prostora?

Načrtovanje poti je z rešitvami, ki jih ponujamo, predvsem manj stresno, saj se trudimo podatke o prostoru čim bolj približati uporabniku in na ta način zmanjšati število dejavnikov, ki imajo lahko negativne vplive na potovanje, ali poslovno ali zasebno.

Pri tem merim predvsem na načrtovanje poti, ki podjetjem in posameznikom prihrani veliko časa. Če dodamo dinamične podatke, s prikazom trenutnega stanja in razmer na cestah, pa je pot poleg tega, da je hitrejša, tudi varnejša.

Vse te storitve prostor približujejo ljudem in ga delajo dostopnejšega.

Včasih je bilo na poti več neznak, danes si lahko privoščimo več neznanega terena

Ali smo ljudje zdaj bolj avanturistični kot včasih, ker imamo tako hitro na voljo vse podatke?

Po eni strani da, po drugi ne. Včasih nam je avanturo predstavljala že sama pot od točke A do točke B, ker smo bili izpostavljeni številnim situacijam, ki so bile nepredvidljive, ter morali marsikaj prepustiti naključju in se znajti v danem trenutku.

Tako da s tega vidika nam je zdaj precej prizaneseno. Po drugi strani pa se danes lažje odločimo za pot do kraja, za katerega se prej zaradi odročnosti in nepoznavanja ne bi. V naši aplikaciji Monolit2go se namreč z natančno topografsko karto Slovenije lahko brez težav orientiramo tudi v gorah, čeprav ne poznamo do potankosti terena, saj imamo vnesenih večino pešpoti in lahko na ta način peš ali s kolesom odkrivamo tudi tiste bolj skrite kotičke Slovenije ter se prepustimo avanturam, ki nam pridejo naproti.

Vaša ekipa ves čas prilagaja ponudbo in sledi trendom. Kaj ljudje najbolj uporabljajo – so to zemljevidi, iskanje točk zanimanja, tiskani zemljevidi?

Glede na to, da se v zadnjem času čedalje bolj posvečamo gibanju v naravi, so v razmahu predvsem aplikacije, ki nam ponujajo informacije, povezane s tem. Kot sem že omenil, je naša aplikacija Monolit2go namenjena pohodnikom in kolesarjem, željnim odkrivanja skritih kotičkov Slovenije.

V njej namreč najdemo skupno 22.370 kilometrov tematskih pešpoti, 30.634 kilometrov tematskih kolesarskih poti, 1.687 kilometrov vinskih cest in 5.527 kilometrov turističnih poti.

Trenutno je z uspehi naših kolesarjev in splošno rastjo zanimanja za kolesarjenje v porastu predvsem uporaba storitev, povezanih s tem.

Različne tematske poti so primerne za različne skupine posameznikov, od ekstremistov (downhill, gorsko kolesarjenje) do družin. Ne ponujamo pa zgolj podatkov o poteh, temveč tudi o različnih interesnih točkah ob njih in ponudnike storitev. Tako zagotavljamo platformo, kjer lahko aktivnosti željan posameznik najde vse potrebne informacije za nepozabno dogodivščino v naravi.

Ena najbolj uporabnih storitev – podatki o gostoti prometa

Za uspeh podjetij je v zadnjem času vedno bolj pomembna hitra in točna informacija. Kakšne informacije lahko dobijo naročniki vaših podatkov?

Kljub razmahu različnih komunikacijskih orodij je pomemben osebni stik, zato poskušamo optimizirati čas na poti posameznikov, in sicer tako, da posredujemo čim več informacij za kar se da hitro in varno pot od točke A do točke B. Podatki o gostoti prometa so ena naših najbolj uporabnih storitev, saj prek njih ponujamo informacije o morebitnih zastojih in posledično natančne potovalne čase. Prek spremljanja vozil pa lahko nadzorniki voznih parkov podjetij hitro in učinkovito pridejo do informacij, kje je določeno vozilo, in prek različnih senzorik brez težav spremljajo njegovo stanje, kot je na primer temperatura vozila, nivo goriva, tip vožnje idr.

Svoj obseg poslovanja širite po različnih območjih sveta. Pri tem sodelujete s podjetjema Google in Apple. Kako vam je uspelo pridobiti tako pomembne partnerje?

Tudi velika svetovna podjetja se zavedajo, da ima lokalni partner bolj kakovostno in ažurno poznavanje prostora in navad ljudi na posameznih območjih, kot če to izvajajo sama, "od zunaj". Kjer velika svetovna podjetja, kot sta Google in Apple, najdejo partnerje z visokimi standardi kakovosti delovanja, z veseljem in dolgoročno z njimi tudi sodelujejo.

Vsak posameznik prispeva svoj delež

Foto: Getty Images

Kdo stoji za prometnimi informacijami na slovenskih cestah?

Lahko bi rekli, da vsi. Posamezniki, ki se vozijo po naših cestah, na različne načine, na primer s klici na prometne centre in radijske kanale, z objavami na družbenih omrežjih, poročanjem prek aplikacij in naprav, sporočajo informacije nadzornikom prometa. Ti nato s pomočjo števcev in preostalih senzoričnih naprav ter tudi cestnih kamer združijo vse podatke in različne dogodke na cestah v celovit pregled na Monolitovem zemljevidu. Ta poleg dogodkov vsebuje tudi enega najbolj nazornih prikazov trenutnega stanja na cesti, t. i. floating car data, ki ga uporabnik vidi kot različne barve gostote prometa na cestah.

Kot uporabnike nas vedno preseneča, kako lahko pridete do zanesljivih podatkov o gneči na cesti.

Če bi vedeli, da so v ozadju več kot 25 milijonov uporabnikov, ki avtomatsko pošiljajo podatke o trenutni hitrosti svojega vozila, kompleksni algoritmi za zbiranje in obdelavo podatkov, kar veliko kontrolorjev prometa, cestnih kamer in števcev prometa, ki imajo ves čas pregled nad dogajanjem na cesti, mislim, da vas to dejstvo ne bi več tako presenečalo.