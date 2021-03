Kdo je lastnik ukradenega ferrarija? Želita ga dva voznika.

V ZDA se je pojavil zelo redek ferrari F50, ki pa si ga želita lastiti dva različna človeka. Tisti, ki so mu ga nekoč ukradli, in tisti, ki ga je predlani kupil prek spletne dražbe.

Ferrari F50 je zelo redek superšportni avtomobil. Eden od zgolj 349 izdelanih avtomobilov pa ima še posebej zapleteno lastništvo. Leta 2003 ga je kupil Italijan Paolo Provenzi, a so mu že mesec po nakupu ukradli avtomobil izpred hotela. Šestnajst let o njem ni bilo ne duha ne sluha, nato pa so pristojne službe avtomobil zasegle ob poizkusu prečkanja državne meje med Kanado in ZDA.

Konec sage po 18 letih?

Ugotovili so namreč ponarejeno serijsko številko avtomobila, in ko so začeli preiskovati ozadje ferrarija, so ugotovili, da je bil nekoč ukraden. Provenzi je našel svoj nekdanji ferrari, toda zdaj si ga lasti tudi Mohammed Alsaloussi s Floride. Predlani septembra je ferrarija prek spletne dražbe kupil za 1,4 milijona dolarjev in ga vključil v zbirko svojih redkih avtomobilov.

Zdaj si ferrarija lastita oba, tako Provenzi kot Alsaloussi. Pristojno sodišče bo po 18 letih razsodilo in ugotovilo, komu od obeh ta zelo redek ferrari dejansko pripada. Vrednost avtomobila danes ocenjujejo že na 1,9 milijona dolarjev.