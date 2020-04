Kdaj spet po registrske v Sloveniji, kako to počnejo Nemci?

Kot smo že poročali, je v Sloveniji od 17. marca onemogočena registracija novih (ali rabljenih) avtomobilov. Ministrstvo za javno upravo je zdaj omogočilo registracijo tovornih oziroma gospodarskih vozil, osebna pa na tako odločitev še čakajo. Sekcija vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije se skupaj z uvozniki avtomobilskih znamk prizadeva, da bi bilo mogoče registrirati vsaj nove avtomobile. Ti so plačani, imajo že kupca, ne potrebujejo pa tehničnega pregleda.

"Zavedamo se tega problema in se z njim intenzivno ukvarjamo, tudi v sodelovanju z drugimi deležniki na tem področju. Usklajevanja še potekajo, ko bo znanega kaj več, upamo, da v kratkem, bomo obvestili javnost," so z odgovori, kdaj lahko pričakujemo sprostitev registracij novih osebnih avtomobilov, še skopi na Ministrstvu za infrastrukturo.

Trenutno v Sloveniji niso mogoči niti prepisi vozil. Kdor v tej krizi morda izgubi službo in zato ne more več odplačevati obrokov za lizing ali kredit, zato nastali položaj veliko težje rešuje. Avtomobila ne more prodati.

Kako avtomobile registrirajo Nemci?

V Nemčiji, največjem avtomobilskem trgu v Evropi, je medtem registracije osebnih avtomobilov mogoče opraviti. Tudi tam pa so se pojavile številne omejitve, je poročal nemški Autobild. Eden vodilnih ponudnikov teh storitev je družba Kroschke, ki ima po Nemčiji okrog 800 mest za registracijo vozil.

V normalnih razmerah omogočajo tudi registracijo prek interneta. Lastnik vozila odda vlogo in v nekaj dneh po pošti domov dobi registrske oznake.

Močno so omejili storitve

Kot so sporočili sami, trenutno brez omejitev posluje le vsaka deseta izmed njihovih izpostav. Približno pri tretjini je mogoče registracijo opraviti z vnaprej dogovorjenim terminom postopka, okrog 16 odstotkov izpostav pa imajo zaprtih. Tudi pri odprtih pa obstajajo določene omejitve.

Postopke so omejili na osebna vozila, posebne skupine vozil, kot so na primer starodobniki, bivalniki ali roadsterji – te navadno lastniki registrirajo le za del leta – pa trenutno novih registracij ne morejo dobiti. Prav tako trenutno ne izdajajo preizkusnih začasnih registrskih tablic.

Marca so v Nemčiji sicer registrirali 215 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo 38 odstotkov manj kot marca lani. To je najslabši izkupiček v zadnjih skoraj 30 letih. Mnogi drugi trgi v Evropi so zabeležili še večji padec. V Italiji je prodaja marca padla za več kot 80 odstotkov in raven prodaje vrnila na raven šestdesetih let prejšnjega stoletja.