Kdaj si bodo tak avto privoščili policisti v Sloveniji?

Že približno pet let ima policija v Švici v svoji floti tudi povsem električna ali priključno hibridna vozila. V kantonu St. Gallen so iskali nov model, pri tem pa upoštevali njegov doseg z enim polnjenjem, ceno in zmogljivosti.

Policijske barve bo za zdaj dobilo pet električnih hyundaijev

Med vsemi avtomobili na trgu je kriterije najbolje zadostila električna hyundai kona, ki je bila obenem še dosegljiva za nakup. Švicarji so jih naročili skupno vsaj 13 vozil, od tega jih bodo osem uporabljali v civilne namene.

Uporabljali jih bodo predvsem za potrebe policije izven švicarskih avtocest. Tam bodo še naprej raje stavili na klasična vozila z motorji na notranje izgorevanje, ki omogočijo več sto kilometrov vožnje brez vmesnega polnjenja. Policije v številnih državah so za potrebe patrulj že začela uporabljati tudi električna vozila, v Sloveniji za zdaj takega primera še ni.

Hyundai kona electric je v različici z večjo baterijo je postala glasnik električnih vozil nove generacije, s katerimi bo mogoče z enim polnjenjem prevoziti več kot 300 kilometrov. Na našem testu smo s kono brez polnjenja prevozili okrog 350 kilometrov.