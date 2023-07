Kakšno je sporočilo partnerjem v Sloveniji? Nemci so pesimisti.

Raziskava inštituta Ifo iz Münchna je pokazala precej slabe obete za nemške avtomobilske proizvajalce in s tem tudi splošno gospodarstvo. Napovedi za prihodnost iz družb, kot so Volkswagen, BMW in Mercedes-Benz, so nazadovale že peti mesec zapored.

Junija je ocena prihodnosti padla na 56,9 točke, kar je bilo deset točk slabše kot mesec pred tem. Pesimizem je že skoraj na ravni iz leta 2008 in takratne velike gospodarske krize, ko je ocena stanja znašala 67 točk.

Kaj so glavni razlogi za skrb?

Razloge za skrb prinašajo inflacijski pritiski, rast obrestnih mer in tudi nova konkurenca, med katero izstopajo Tesla in prvi kitajski proizvajalci z resnejšimi evropskimi ambicijami.

"Avtomobilski proizvajalci se srečujejo z veliko neznankami. Stanje je podobno kot v začetni fazi vojne v Ukrajini," je pojasnil Oliver Falck, vodja inštituta Ifo.

Na Kitajskem grožnja BYD, doma v Evropi predvsem Tesla

Da bi lažje prestali finančna bremena, proizvajalci nameravajo povišati cene avtomobilov, še posebej za premijske znamke in električna vozila. Toda prav pri nemški proizvodnji električnih avtomobilov se že zdaj zatika. Volkswagen je na Kitajskem izgubil vodilno mesto na trgu, prehitel ga je namreč domači BYD, tudi v Evropi so morali zaradi nezadostnega povpraševanja zmanjšati obseg proizvodnje električnega programa.

Na evropskem trgu je glavna grožnja zanje trenutno Tesla, kitajske znamke pa še nimajo resnejše prisotnosti na trgu.

Anketa nemškega inštituta je še pokazala, da so proizvajalci veliko bolj zadovoljni s trenutnim stanjem. Bolj jih skrbi prihodnost, kar pa je neposredno povezano tudi z gospodarstvom v Sloveniji. Za slovenske dobavitelje je nemški trg eden najpomembnejših, dobavitelji pa so tudi eden glavnih izvoznikov slovenskega gospodarstva.