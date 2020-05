Kako po epidemiji poteka servis pri Carglassu®?

Oglasno sporočilo

Pri Carglassu® sta varnost in zdravje naših strank ter zaposlenih najpomembnejša. Zavedamo pa se tudi, da morajo naše rešitve za vas ostati hitre in enostavne. Carglass® je namreč del skupine Belron. V lastnem razvojnem centru izdelujemo najboljša orodja za popravila in menjave avtostekel ter se s tem hitro prilagajamo razvoju v avtomobilistični industriji. Podobno smo se morali tokrat prilagoditi virusu. Poskrbeli smo, da bo servis pri nas varnejši in enako učinkovit, kot je bil pred pojavom virusa.

Vozilo razkužimo pred vsakim servisom in po njem

Zagotovili smo najvišjo raven varnostnih ukrepov. Vsako vozilo pred servisom in po njem razkužimo na dvanajstih najbolj izpostavljenih točkah. Koronavirus lahko namreč na površinah v vozilu preživi od dva do tri dni. Razkuževanje pa je seveda ukrep, ki to prepreči. Ob tem uporabljamo sredstva, ki so varna tako za vas in naše zaposlene kot za materiale v vašem vozilu.

Za varnost in ohranitev zdravja naših strank in zaposlenih pa upoštevamo tudi druge ukrepe:

Vsi zaposleni obvezno uporabljajo maske in rokavice.

Redno si umivamo in razkužujemo roke.

Namestili smo pleksistekla, ki ločujejo stranke in administratorje.

Ohranjamo vsaj 1,5 metra razdalje do strank.

Vstop v delavnico je dovoljen le zaposlenim.

Pred servisom in po njem razkužimo vozilo in delovni prostor.

Pregled vozila opravimo pred delavnico.

Tako smo ohranili vse prednosti našega servisa in hkrati zagotovili popolno varnost. Še vedno boste prihranili čas, saj popravilo vetrobranskega stekla traja le pol ure, menjava pa uro in pol. Pri tem ponujamo neomejeno garancijo na opravljeno storitev, tovarniške garancije vozila pa ne izgubite.

Skrbi so odveč tudi, če ima vaš avtomobil v vetrobranskem steklu kamere in senzorje, ki so v pomoč varnostnim in asistenčnim sistemom (ADAS). Po menjavi stekla jih ponovno kalibriramo in se po navodilih proizvajalca prepričamo o njihovem natančnem delovanju.

Servis v poslovalnici, na domu ali v službi

Udobna in varna izbira servisa z mobilno enoto pride v tem času še kako prav. Ob rezervaciji termina samo sporočite, da želite popravilo pri sebi doma, v službi oziroma tam, kjer vam ustreza. Servis bo opravljen enako kakovostno, vam pa ne bo treba oditi nikamor.

Rezervacijo opravite prek spleta (carglass.si) ali s klicem na 082 804 804. Naše poslovalnice so odprte vsak delavnik med 8. in 16. uro, klicni center pa vam je na voljo ob delavnikih med 7. in 17. ter ob sobotah med 8. in 12. uro.

