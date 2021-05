Kako Nemčija "šola" druge države, med njimi tudi Slovenijo

Kljub zaprtim prodajnim salonom na nekaterih pomembnejših trgih, kot sta Francija in Nemčija, so prodajni rezultati za prvo četrtletje za električna vozila zelo spodbudni. Med njimi je bilo največ športnih terencev, a odlično gre tudi Teslinemu modelu 3, ki je bil najbolje prodajani električni avto v Evropi v prvem četrtletju in marca četrti najbolje prodajani avto v Evropi.

Športni terenci so bili najbolje prodajana karoserijska oblika med električnimi vozili v prvem četrtletju v Evropi. Največji tržni delež imajo srednje veliki modeli, predvsem na krilih odlične prodaje Teslinega modela 3. Proizvajalci imajo vsaj en razlog za zadovoljstvo, potem ko je prodaja električnih avtov v prvih treh mesecih narasla za 55 odstotkov. Skupaj so kljub zaprtim prodajnim salonom prodali 197.157 električnih avtomobilov.

Letna prodaja prvič čez milijon?

Glede na trenutne prodajne rezultate in dobre napovedi o počasnem umirjanju epidemije lahko realno pričakujemo, da bodo v Evropi letos kupci kupili več kot milijon električnih avtomobilv. Če bi bili prodajni saloni na največjih trgih, kot sta Francija in Velika Britanija, odprti ves čas, pa bi bile številke še višje.

Od vseh prodanih avtov v Evropi jih je bilo 6,6 odstotka električnih. Veliko besede pri tem ima Tesla, ki je z noro marčevsko prodajo pomagala dvigniti skupne številke. Še več, Teslin model 3 je marca v Evropi po prodaji zaostal le za golfom, 208 in corso. Američani so ta mesec prodali 23.507 avtomobilov.

Tesla model 3 je bil v prvem četrtletju najbolje prodajani električni avto v Evropi, marca pa celo četrti najbolje prodajani avto. Foto: Gašper Pirman

Bogate spodbude pospešujejo prodajo

Bogate spodbude, ki kupce prepričujejo o nakupu električnega avtomobila, so prisotne v vseh državah. Toda najbolj radodarni so v Nemčiji, kjer si na vse pretege želijo pospešiti prodajo električnih avtov. Poleg devet tisoč evrov državne olajšave ob nakupu so drastično znižali stroške nakupa ali najema električnega avtomobila. To izkoriščajo tudi proizvajalci, ki s pomočjo državne pomoči uspešno nižajo svoje flotne izpuste CO2.

Ravno zaradi številnih olajšav je bila kar tretjina vseh prodanih električnih avtov ali priključnih hibridov prodana v Nemčiji. 63.732 prodanih priključnih hibridov je dvakrat več, kot so jih prodali v Veliki Britaniji, ki je drugi največji trg za to vrsto avtomobilov.

Še praktičen primer iz Nemčije: hyundai kono electric, četrti najbolje prodajani električni avto v prvem četrtletju v Evropi, je zaradi številnih olajšav mogoče najeti za dve leti z mesečnim plačilom 139 evrov ob enkratnem začetnem vplačilu 850 evrov.

ID.4 je v marcu že prevzel nekaj kupcev modelu ID.3 in ga kljub višji ceni prodajno skoraj ujel. Foto: Gašper Pirman Če bi imeli dovolj baterij, bi prodali še več mestnih avtov

Zaradi bogatih nakupnih spodbud se je Volkswagnov e-up izstrelil med najbolje prodajane električne modele v prvem četrtletju. Prodajni podatki Schmidt kažejo, da je avto praktično ves čas razprodan. "Povpraševanje je tako veliko, da ne moremo dostaviti več avtomobilov, ker nimamo dovolj baterij. Velik prodajni pritisk je prišel z državnimi spodbudami, ki jih nismo nikoli načrtovali," je za Automotive News Europe povedal tiskovni predstavnik Volkswagna.

Če je delež srednje velikih modelov 17-odstoten, je močno zrasel tržni delež mestnih električnih avtomobilov. Ta zdaj znaša 16 odstotkov in bi bil še višji, če bi imeli proizvajalci na voljo dovolj baterij. Volkswagen je prodal 8.859 e-upov, kar je 126 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Večja konkurenca prizadela predvsem zoe

"Vedeli smo, da prihajajo konkurenti, zato to za nas ni veliko presenečenje," je investitorjem v konferenčnem klicu razložila Clotilde Delbos. Prodaja zoeja je v prvem četrtletju namreč padla za 39 odstotkov na 12.383 avtov. S tem so zaostali za teslo in za las prehiteli Volkswagnov ID.3. Med tekmeci zoeja sta se znašla tudi peugeot e-208 in opel corsa-e. A skupina Renault ima še nekaj adutov v rokavu. Povečuje se povpraševanje po električnem twingu in dobili so že deset tisoč prednaročil za električno dacio spring.

Volkswagen ima močno konkurenco kar znotraj svoje znamke. ID.3 je bil v prvih treh mesecih tretji najbolje prodajani električni avtov v Evropi, a marca, ob začetku prodaje ID.4, je prodaja manjšega brata padla. V primerjavi z ID.3 so prodali le nekaj sto modelov ID.4 manj. A tudi te številke so še daleč zadaj v primerjavi s Teslinim modelom 3.

Največji delež kupcev se tudi pri električnih avtomobilih odloči za športnega terenca. Foto: Hyundai