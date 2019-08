Kako naj Slovenec kupi teslo? To so skrite pasti in bližnjice.

Tesla je do zdaj z novim modelom 3 dosegla zavidljive prodajne rezultate, v zadnjih dneh pa so napovedali tudi začetek uradne spletne prodaje svojih vozil na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in v Sloveniji. Kot smo že poročali, je zdaj mogoče prek Tesline spletne strani tudi iz Slovenije oddati naročilo za novo ameriško električno limuzino. Dobava avtomobila je obljubljena za začetek prihodnjega leta.

Ni prodajnega salona, nakup avtomobila prek domačega računalnika

Nakup Tesle je bistveno drugačen kot nakup vozil ostalih avtomobilskih znamk. Pri teh je treba oditi v prodajni salon, se pogajati za dobro ceno, oddati naročilo in počakati na avtomobil. Nekaj kilometrov od doma je prodajno-servisni center, kjer vozilo kupec prevzame in ga pozneje tudi servisira.

Pri Tesli se naročilo v celoti odda prek interneta, prevzem avtomobila pa se v primeru naročila iz Slovenije izvede na Nizozemskem.

V teh državah je mogoče trenutno naročati vozila znamke Tesla.

Ob naročilu je potrebno predplačilo dva tisoč evrov

Konfigurator na spletni strani Tesle v primeru modela 3 nudi osnovno različico za ceno 41.200 evrov (long range 48.200, performance 52.900 evrov, vse cene so brez DDV in poznejše subvencije). Izbrati je mogoče nekaj dodatne opreme, zunanjo in notranjo barvo vozila, platišča in podobno. Izbire dodatne opreme je mnogo manj kot pri klasičnih premijskih proizvajalcih iz Evrope.

Ob naročilu je treba na račun Tesle nakazati predplačilo dva tisoč evrov, ki ga v primeru preklica povrnejo.

Prevzem naročene tesle 1.170 kilometrov iz Ljubljane

Slovenca z oddanim naročilom bi Američani kontaktirali, ko bi njegovemu avtomobilu tam dodelili tako imenovano identifikacijsko številko (VIN). Do izdaje zadnje fakture je mogoče konfiguracijo vozila tudi še spreminjati, a to lahko vpliva na datum dostave avtomobila.

Nato je treba po teslo v nizozemski Tilburg. To je 1.170 kilometrov iz Ljubljane. Tja se lahko kupec odpelje sam, oziroma si prevoz uredi prek transportnega podjetja. Če to ni na listi odobrenih prevoznikov s strani Tesle, zahtevajo Američani še dodatnih 15 tisoč evrov kavcije. To povrnejo, ko kupec predloži dokazilo o registraciji vozila (in ureditvi davkov) v svoji državi.

Letos je prek Slovenije peljalo veliko tujcev s Teslinimi modeli 3. V prvi polovici leta so jih v Evropo pripeljali več kot 30 tisoč. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Obstajajo tudi druge možnosti nakupa, saj so na slovenske ceste tesle 3 zapeljale tudi že pred uradnim začetkom naročanja iz Slovenije. Prek društva DEMS tako določeno podjetje nudi urejanje naročila in dobave modela 3 v Ljubljani. Cene se začnejo pri slabih 50 tisočakih (različica standard, doseg po WLTP 409 kilometrov), različica long range (doseg po WLTP 560 kilometrov, štirikolesni pogon) pa pri 58 tisoč evrih. V obeh primerih je treba odšteti še razpoložljivo subvencijo 7.500 evrov.

Tesla ne nudi lizinga, urediti si ga je treba v Sloveniji

Avtomobil je treba plačati v celoti, Tesla za Slovenijo ne nudi možnosti lizinga. Tega je sicer vnaprej mogoče urediti prek lizinških družb, ki nudijo tovrstne finančne pomoči pri nakupu vozil. Denar je treba na račun Tesle poslati prek nakazila, plačilo s kreditnimi ali debetnimi karticami ni mogoče.

Po prevzemu avtomobila je treba avtomobil v Sloveniji le še zavarovati in registrirati, na servis pa Slovenci tesle vozijo v avstrijski Gradec. Uradnih servisnih intervalov ni.

Vsaj glede prevzema avtomobilov se bo v prihodnjih letih postopek lahko spremenil. Tesla išče lokacijo svoje nove tovarne v Evropi, med najresnejšimi kandidati je Nemčija. V nizozemskem Tilburgu sicer opravijo dokončno sestavljanje modelov S in X, medtem ko model 3 že v celoti izdelajo v ZDA.