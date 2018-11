Kako do brezhibno opranega avtomobila?

OMV v razvejani mreži vrhunskih avtopralnic svojim gostom po vsej Sloveniji ponuja hitro, temeljito in izjemno varno pranje, ki je hkrati prijazno do okolja.

Tudi pozimi vaš jekleni konjiček potrebuje lepotno nego in prav v tem obdobju je še posebej pomembno, da poskrbite za brezhibno čistočo.

Sneg, plundra in sol na cestišču vašemu avtomobilu gotovo ne koristijo. Sol, ki je na cestišču praktično od pozne jeseni pa do zgodnje pomladi, namreč pospešuje oksidacijo karoserije in podvozja, obes koles in zavor. Svoje doda tudi pesek, ki dodatno škoduje vozilu. Da bi zmanjšali škodo, ki nastaja po vsaki daljši vožnji, strokovnjaki priporočajo redno pranje avtomobila, še posebej podvozja.

Pozimi je priporočljivo, da avtomobil operete vsak teden. Če tega ne boste upoštevali, se bodo posledice poznale že zelo hitro.

Glejte skozi čisto vetrobransko steklo

Ne samo zaradi zaščite pred rjo, dobro očiščen avtomobil je tudi bolj varen. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste po daljši zimski vožnji pred hišo parkirali avtomobil, na katerem je bila še komaj vidna originalna barva, saj je bil prekrit z rjavosivo umazanijo s ceste? Z umazanijo so tako pokriti tudi tisti deli avtomobila, ki so ključni za zagotavljanje varnosti na cesti – od vetrobranskega stekla do vseh stranskih stekel, smernikov in žarometov. Tako umazan avtomobil ni varen, zato je pomembno, da mu pozimi še večkrat privoščite konkretno čiščenje.

Vse avtopralnice OMV Top Wash so nadgrajene z novo linijo najsodobnejših samopostrežnih sesalnikov.

Na srečo pa je pot do čistega in zato tudi brezhibnega in bolj varnega avtomobila zelo preprosta. V avtopralnicah OMV Top Wash vam namreč zagotavljajo visoko kakovostno pranje in sušenje.

Široka mreža avtopralnic OMV Top Wash po vsej Sloveniji omogoča inovativno, učinkovito in do okolja prijazno pranje avtomobila. Izbirate lahko med tremi čistilnimi programi, ki bodo poskrbeli za popolno nego in dolgoročno zaščito vašega jeklenega konjička.

Sodobna avtopralnica je združila dvoje – nežno nego in najsodobnejšo tehnologijo, ki omogoča revolucionaren način pranja. V povsem novi tunelski avtopralnici WashTec na bencinskem servisu OMV Koper Bonifika zagotavljajo pranje kar 60 avtomobilov na uro.

Ker sta za prijetno vožnjo pomembni tako lepa zunanjost kot tudi čista notranjost, OMV gostom v vseh avtopralnicah OMV Top Wash omogoča uporabo popolnoma novih sodobnih samopostrežnih sesalnikov. S skoraj dvakrat večjo sesalno močjo, ožjo in bolj gibljivo cevjo ter povsem preprosto uporabo sesalniki zagotavljajo čisto notranjost in ugodje pri vožnji.

Poleg vrhunskih programov pranja vozil OMV skrbi tudi za zaščito okolja, saj so vse avtopralnice posodobljene v skladu z najnovejšimi ekološkimi zahtevami in tehničnimi dognanji. V avtopralnicah OMV Top Wash pri pranju vozil tako uporabi do 80 odstotkov reciklirane vode. Tudi kemična sredstva so izdelana v skladu z mednarodnimi okoljskimi standardi.

hitrejše, temeljitejše in zagotavljajo izjemno varno pranje. Dosegli so na videz nemogoče: z bolj nežnim pranjem bo vaš avtomobil bolj čist in bolj zaščiten.

Do sijočega avtomobila v času ene kavice

Postopek pranja v vrhunskih avtopralnicah OMV ​Top Wash je nadvse preprost:

- Avtomobil parkirate pred avtopralnico.

- V bencinskem servisu izberete med tremi različnimi ponudbami za nego OMV Top Wash (TOP, PRO, ECO), plačate in se z listkom vrnite do avtomobila.

- Listek izročite strokovnemu osebju, ki bo od tukaj poskrbelo za popolno nego vašega avtomobila.

- Vaš avtomobil bo usposobljeni uslužbenec najprej spral in nanesel šampon, šele nato ga bo odpeljal v sistem avtopralnice.

- V času ene odlične kavice, ki jo lahko kupite na bencinskem servisu, bo vaš avtomobil zasijal v vsej svoji lepoti.

- Če boste želeli še več, avtomobil za konec posesajte z vakuumskim sesalnikom.

Ne zamudite vrhunske zimske akcije: 5 avtopranj OMV TOP WASH + 1 GRATIS. Od 7. novembra 2018 uporabnike avtopralnic OMV Top Wash čaka posebna ugodnost: vsako šesto pranje vozila boste opravili brezplačno! Ugodnost velja za vse člane kluba OMV SMILE & DRIVE. Očistite svoj avto s katerimkoli programom avtopranja OMV TOP WASH (TOP, PRO ali ECO) in vsako šesto pranje boste prejeli brezplačno. NE POZABITE: akcija velja samo za člane kluba OMV SMILE & DRIVE, zato ob nakupu vedno priložite svojo kartico. Ves čas lahko svoje stanje e-nalepk spremljate tudi v mobilni aplikaciji OMV SMILE & DRIVE (za iPhone ali Android). Če aplikacije ne uporabljate, lahko stanje preverite tudi v kontaktnem centru na 080 22 12 oziroma na tej spletni strani (ob prijavi v svoj osebni račun). Akcija traja od 7. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Nagradna igra: Podarjamo brezplačno pranje v avtopralnici OMV Top Wash