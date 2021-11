Kako "čist" je e-avto? Ti podatki za Evropo so zgovorni.

Dve evropski državi imata tako "umazano" električno energijo, da je do okolja bolj prijazno voziti avtomobile s klasičnim motorjem. V večini držav pa so razmere vendarle mnogo boljše. Na vrhu je Švica.

Kako "čisti" so zares novi električni avtomobili? Odgovor je odvisen predvsem od vira električne energije in v kateri evropski državi tak avtomobil vozimo. Na evropskem dnu Kosovo in Poljska, na vrhu Švica in Norveška. Slovenci z vožnjo električnega avtomobila izpust CO2 zmanjšamo za skoraj 70 odstotkov.

Celoten okoljski odtist novega avtomobila je odvisen tako od proizvodnje kot tudi poznejše dejanske uporabe v prometu. Električni avtomobil zahteva več izpusta CO2 pri proizvodnji, zato pa ta začetni zaostanek nadoknadi ob ničelnem neposrednem izpustu CO2. Ključni vmesni člen pa ostaja proizvodnja električne energije. Čeprav ne gre zanemariti pomena ničelnega neposrednega izpusta CO2 na kakovost zraka v lokalnem okolju, za globalni toplogredni odtis ostaja ključen kar najčistejši vir elektrike. Še enkrat več so se pokazala velika razhajanja že med državami v Evropi.

Najslabše je na Kosovu in Poljskem, kjer električni avtomobil celovito celo poveča skupni izpust CO2, kažejo podatki svetovalne skupine Radiant Energy Group (REG). Kosovski električni avtomobil bi izpust CO2 povečal za okrog 30 odstotkov.

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi hitro raste, kar povečuje pomen strategije za zagotovitev kar "najčistejših" virov električne energije. Foto: Gašper Pirman

Najbolje je v Švici, ki se zanaša na elektriko iz jedrske in vodne energije. Tam električni avtomobil stoodstotno zmanjša izpust CO2. Zelo učinkoviti so tudi Norvežani (98 %), Francozi (96 %), Švedi (95 %) in Avstrijci (93 %). Pri teh državah gre za velik delež električne energije iz obnovljivih virov, ki so vezani tudi na naravne danosti držav, ali pa znatno uporabo jedrske energije. Tak primer je omenjena Francija.

Na dnu držav so Ciper (4 %), Srbija (15 %), Estonija (35 %) in Nizozemska (37 %). Tudi kupec električnega avtomobila v Nemčiji, največjem avtomobilskem trgu v Evropi, z vožnjo v primerjavi z bencinskim vozilom izpust CO2 zmanjša le za 55 odstotkov. Nemci v ospredje ne postavljajo jedrske energije, zato njihova elektrika prihaja iz obnovljivih virov in termoelektrarn.

Švica ima v Evropi najbolj "čisto" elektriko. Ta prihaja predvsem iz vodne in jedrske energije. Foto: Reuters

Na izkoristek električnega avtomobila v mnogo državah vpliva tudi čas polnjenja. Foto: Gregor Pavšič

"Slovenski" električni avtomobil skoraj 70 odstotkov čistejši od bencinskega

Slovenija je na sredini med evropskimi državami. Vožnja električnega avtomobila v Slovenji izpust zmanjša za skoraj 70 odstotkov.

Mejo 80 odstotkov presegajo Belgija, Španija in Slovaška, blizu pa so še Finska, Portugalska, Litva in Hrvaška, kažejo podatki objavljene študije. Za malenkost so od Slovenije uspešnejši še Madžari, Latvijci, Danci in Britanci.

Tudi v Sloveniji se povečuje število naložb zasebnikov v domače sončne elektrarne, postopno se pričakuje tudi nižanje cen energijskih zalogovnikov in s tem povečan delež uporabljene sončne energije. Eden od pogojev bo tudi tehnologija avtomobilov, ki bi morala omogočiti delitev elektrike iz baterije v omrežje, avtomobil bi bil torej prav tako energijski zalogovnik.



Na državni ravni je vsaj trenutna vlada zelo naklonjena jedrski energiji, s katero naj bi bilo želen izpad elektrike iz termoelektarn najlažje nadomestiti.

Čas polnjenja v Sloveniji na "čistost" elektrike ne vpliva bistveno

Na izkoristek električnega avtomobila v mnogo državah vpliva tudi čas polnjenja. V določenih delih dneva večina elektrike prihaja iz obnovljivih virov, kot sta sončna ali vetrna energija, predvsem ponoči pa v ospredje stopi elektrika iz termoelektrarn. Pri teh razlikah še posebej izstopajo Črnogorci, Latvijci in Grki, pa tudi Španci in Italijani.

Slovenija spada v skupino držav, kjer čas polnjenja na "čistost" električne energije ne vpliva bistveno. Po objavljenih podatkih le za slabih pet odstotkov.