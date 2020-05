Kaj slovenski voznik dobi za 13 tisočakov?

Po našem prvem testu mitsubishija space star (2015) in prvi prenovi (2017) lahko znova zapišemo, da gre za manj prepoznavno vozilce. V tem velikostnem razredu je bilo do leta 2013 ime Colt dobro uveljavljeno, nato pa je proizvajalec novega malčka poimenoval po opuščenem mini enoprostorcu in ustvaril, po našem mnenju, nepotrebno zmedo.

Ocena:



Mali mitsubishi si zasluži pozornost kot cenovno ugoden, varčen in nezahteven avtomobil za lahkotne mestne in primestne relacije. Kljub skromni velikosti (3,8 m) ponuja dovolj prostora za udoben prevoz štirih odraslih oseb.



Atmosferski 1,2-litrski trivaljnik s petstopenjskim menjalnikom je predstavnik avtomobilske klasike, ki ljubitelje tehnoloških novosti pusti hladne. No, napredku pa se seveda ni mogel izogniti. Maska, žarometa in odbijač so spremenjeni bolj, kot to običajno prinašajo prenove, nadel si je tudi lepši in bolj moderen zadek.



V notranjosti, ki je pri najdražji opremi delno usnjena, izpostavljamo navigacijsko napravo z modernim zaslonom na dotik s funkcijami, ki danes spadajo zraven. V nadaljevanju bomo omenili tudi kakšno podrobnost, ki bi jo prenova lahko spremenila, vendar je ostalo po starem.



Osnovni space star 1.0 je sicer na voljo že za 8.690 evrov, vendar brez 15-palčnih litih platišč, žarometov LED, meglenk, utripalk v ogledalih, avtomatske klime, delno usnjenega oblazinjenja, pametnega ključa, povezave Bluetooth, sistema stpo&go, radia DAB, zaslona na dotik z vzvratno kamero in navigacijo TomTom … Testni 1.2 ponuja še več, tako da skupaj s kovinsko barvo, pripravo in popustom stane 13.235 evrov.

Motor: bencinski 1.2 59 kW



Poraba na testu: 5,3 l/100 km



Cena vozila: 13.235 EUR

Spremenjena zunanjost ob enakih merah

Žarometa LED sta nedvomno lepše oblikovana in bolj dinamičnega videza kot po prvi prenovi. Poenostavljena ravna maska ju prav elegantno povezuje, dnevne luči LED se bolj drzno nadaljujejo v ukrivljeni svetleči liniji z videzom kroma. Tudi zadnji odbijač je nov izdelek, ki daje temu sicer bolj pohlevnemu malčku športni videz.

Osnovne mere vozila ostajajo enake, tako je tudi notranjost dovolj prostorna za potnike. Za sedežem, nastavljenim za 190 centimetrov, zadaj zlahka sedi odrasla oseba, to pa se pozna pri velikosti prtljažnega prostora, ki meri 235 litrov. Je pa enako lepo urejen kot prej, se pravi s prekati pod osnovno ploščo in še eno večjo vdolbino za pribor spodaj.

Delno usnjeno oblazinjenje, sodoben zaslon, pa tudi varčevanje

Sedežne prevleke so videti kakovostne, prešiti usnjeni robovi so polepšani še s svetlo črto. Trda plastika premore manjšo površino z videzom kevlarja, tudi kaj blaga se najde na vratnih oblogah. Osrednji del armaturne plošče je ohranil enak osnoven obris, spremenjena pa je vsebina.

Samodejna klimatska naprava ohranja dva okrogla gumba, osrednji del zavzema povezljiv 6,5-palčni zaslon, ki je novost z navigacijo TomTom. Kozmetično ogledalce je eno samo in to na vozniški strani. K varčevanju štejemo še eno vrvico za dvig zadnje poličke in gumb za odklepanje brez ključa samo na voznikovih vratih (in pokrovu prtljažnika).

Kaj nas je zmotilo?



Nastavitvi sprednjih sedežev po višini sta namenjena vrtljiva koluta, ki bolj za silo ustrezata spuščanju sedala, za dvigovanje (med sedenjem) pa bi imel težave že 50 kilogramov težak potnik.



Pri opremi intense+navi nas je začudila izbira 6,5-palčnega zaslon z navigacijo TomTom, vendar brez kamere. Vzvratna kamera pa spada k 700 evrov cenejši stopnji intense za povrh celo na 7-palčnem zaslonu.

Volan s kar tremi zavrtljaji in pol

Space star je že prej držal ta rekord (če odmislimo terenskega jimnyja) in še vedno ga drži. Lahkoten volan v mestu prav pride, pri večji hitrosti, zlasti na avtocesti pa je premehak in zahteva nenehne rahle popravke. Na volanskem obroču (nastavljiv le po višini) oziroma prečkah so še naprej nameščena enaka stikala tempomata, telefona in radia. Ohranjeno je tudi nerodno stikalo potovalnega računalnika na merilniku hitrosti z zaporednim pritiskanjem za deset možnosti po vrsti.

Space star nima sistemov, ki so danes običajni, kot na primer opozorilo za lego na cesti, mrtvi kot, promet za vozilom in prepoznavanje nevarnosti trčenja, zato pa besno piska, kadar se bliža stacionarnim radarjem. Voznik mora biti zadovoljen s pomočjo pri speljevanju v klanec, samodejnimi brisalci, tempomatom in avtomatskimi lučmi LED. Pa pohvalimo še nekaj, česar niso uspeli spremeniti. To je klasična ročna zavora. Trikrat hura za space star!

Na avtocesti pa ni doma

Ne samo zaradi posrednega in manj natančnega volana, pač pa zaradi 80 konj, ki ustrezajo zgolj ravnim odsekom. 133 po merilniku in dobrih 3.500 bolj glasnih vrtljajev ustreza dejanski hitrosti 130 na uro, vendar le do prvega vzpona. Če je to vrhniški klanec, bo znašala hitrost pri Logatcu le 115, na vzponu takoj za odcepom za Novo Gorico pa še manj.

12,5 sekunde za pospeševanje do stotice zahteva vrtenje do rdečega polja. Voznik, ki želi v peti prestavi potegniti od 90 do 130 na uro, dobi občutek, kot da vozi s programom ECO. Trivaljnik menda potegne do 180, vendar bi za merjenje pospeševanja ustrezala kakšna daljša časovna enota.

Za mesto in za podeželje

V mestu je malček tih, uren in pričakovano spreten, obrne na 9,2 metra. Tudi hitrosti do 90 na uro (2.450 vrtljajev) so mu ob tihem brnenju trivaljnika pisane na kožo, zato smo ga med testom najrajši sprehajali na podeželju.

Drobcen indikator se prikaže pri 2.000 vrtljajih, s čimer je delovanje motorja z majhnim navorom podrejeno varčnosti. Za pospeševanje, kakršno pač zmore, se mora motor zavrteti proti 6.000, tudi največji navor je, kot pri vseh "atmosfercih" sorazmerno visoko, in sicer pri 4.000 vrtljajih.

Motor je cepljen proti visoki porabi

Med vožnjo po avtocestah s tempomatom na 133 se poraba vrti okoli 5,7, medtem ko je na podeželju občutno manjša. Z vožnjo usklajeno s prometnimi tokovi se space star pelje s povprečjem pod petimi litri, čeprav pri tem številne ovinke prevozi tudi med negodovanjem sopotnikov.

Pri mestnih premikih zleze poraba le malo prek pet litrov, voznik pa lahko odčita čas postankov z izključenim motorjem. Z varčnostjo se posebej izkaže med umirjeno kombinirano vožnjo z upoštevanjem indikatorja, kjer smo namerili celo 4,2 pa nismo ovirali prometa s počasno vožnjo.

Bolj od podatkov potovalnega računalnika je merodajno točenje goriva, natančen rezultat na testu pa je bil 5,3, torej smo bili usklajeni z WLTP. Kot zanimivost še navrzimo, da je največja natočena količina goriva v 35-litrski rezervoar znašala 26,42 litra.