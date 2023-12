Kaj se trenutno dogaja na slovenskem trgu rabljenih vozil in ali se izplača kupiti avto zdaj ali je bolje počakati?

Oglasno sporočilo

Preverili smo trenutne razmere na trgu rabljenih vozil v Sloveniji. Omejena izbira ponudbe določenih segmentov vozil in na drugi strani višje cene sta glavna dejavnika, ki že zadnji dve leti najbolj vplivata na trg avtomobilov v Sloveniji. Kljub temu pa se razmere že izboljšujejo in normalizirajo. Rok Florjanc je vodja prodaje rabljenih vozil vodilnega trgovca rabljenih vozil v Sloveniji, podjetja Porsche Inter Auto. Z njim smo se pogovarjali o trenutnih razmerah na našem trgu, o aktualnih cenah ter o tem, kaj točno bi moral upoštevati kupec ob nakupu rabljenih vozil.

Lahko opišete, kaj se aktualno dogaja s trgom rabljenih vozil v Sloveniji?

Trendovska sprememba na pregretem trgu rabljenih avtomobilov je že opazna, cene se počasi že stabilizirajo in normalizirajo. Še posebej električni avtomobili postajajo vse bolj dostopni. Glede na stanje rabljenih vozil v Sloveniji in Evropski uniji, bančnih obresti ter vseh težav s polprevodniki in dobavami vozil se na trgu rabljenih namreč počasi vračamo na raven v letih 2018 ali 2019. Nismo sicer še povsem tam, a počasi prihajamo v neko normalno stanje. Dokler se ne bo povsem popravil trg novih z dobavami, bo tudi z rabljenimi še malce na tesno. Na rabljena vozila seveda vplivata starost in količina zalog. Te narekujejo tudi določanje cen, saj se moramo prilagajati aktualnemu povpraševanju.

Kaj vse to pomeni za kupce rabljenih vozil? Ali zdaj kupiti rabljen avto ali še počakati?

Vsekakor smo prišli v obdobje, ko je že smiselno razmišljati o nakupu rabljenih vozil. Opazimo tudi to, da je vse več ugodnosti pri nakupu rabljenih vozil. Pomanjkanje novih avtomobilov je povzročilo dolgoletni vzpon cen rabljenih. Raziskava zdaj kaže, da se cene počasi normalizirajo – precej opazno, in to ne samo na slovenskem trgu, temveč po celotni Evropi. Predvsem v Nemčiji je moč opaziti enake težnje. Še posebej pri rabljenih električnih avtomobilih se nadaljuje trend ugodnejših cen, ko so te razlike še opaznejše. Že dolgo smo strokovnjaki menili, da se bo na trgu trend vedno dražjih rabljenih avtomobilov kmalu obrnil. Podatki zadnjih mesecev potrjujejo to napoved (auto motor sport).

Kaj so vzroki za stanje na našem trgu? Je čas visokih cen mimo? Koliko časa bomo čutili posledice?

Kljub močnemu trgu je čas napihnjenih cen postopoma mimo. Čeprav se stanje normalizira, se bodo nekatere posledice čutile še dolgo. Še vedno nekoliko vpliva dobava novih vozil, ki je bila zelo omejena pri posameznih znamkah in modelih, to se občuti potem pri ponudbi rabljenih vozil. Ogromne zaloge rabljenih vozil še nekaj časa ne bodo tolikšne, kot bi hoteli, včasih smo imeli na zalogi še več rabljenih vozil. Omejitve seveda vplivajo na cene, klasičnih popustov na ravni leta 2019 ni več, se pa počasi vračajo popusti v drugačnih oblikah in vrača se tudi vse več ugodnosti. Pri opremi, možnostih financiranja ... Dandanes se ne prodaja le avtomobil, ampak se prodaja t. i. nova mobilnost, kjer so vključeni tudi drugi produkti za kupca, financiranje, servisne storitve, pnevmatike itd. Tukaj je mogoče ujeti kakšen ugoden popust. Pri Porsche Inter Auto vsem kupcem zagotavljamo številne dodatne prednosti za varen nakup rabljenih vozil.

Kako pa kaže na trgu novih vozil? Nam lahko zaupate, katera so najbolj prodajana nova vozila v letu 2023 po znamkah v Sloveniji? Za katere nove modele se ljudje največ odločajo?

V letu 2023 so se Slovenci za nakup novih vozil najbolj odločali za znamko Volkswagen (tržni delež v letu 2023 do zdaj: več kot 14 odstotkov), sledi znamka Škoda z več kot 11 odstotki, nato Renault z več kot devetimi odstotki, Toyota, Kia in preostali … Od tega so v Sloveniji do sedaj v letu 2023 najbolj priljubljeni oziroma najbolj prodajani naslednji modeli: Octavia, Clio, T-Roc, Captur, Yaris Cross, Kamiq in drugi. (Vir: MGRT)

Tabela 1: trenutni tržni delež znamk v letu 2023 Foto: Porsche Inter Auto

Tabela 2: trenutni tržni delež po modelih v letu 2023 Foto: Porsche Inter Auto

Za kateri pogonski sklop pri nakupu novih vozil se Slovenci najbolj odločajo v letu 2023, bencinski, dizelski ali električni?

Še vedno ostajajo prva izbira Slovencev osebna vozila z bencinskim motorjem (51,09 odstotka). Medtem ko je bil še nekaj let nazaj delež prodanih dizelskih motorjev veliko večji kot v letošnjem letu, je zdaj precej manjši (13,37 odstotka). Opazen je tudi velik skok novih 100-odstotno baterijskih električnih vozil (8,69 odstotka), za njih se odloča vse več kupcev (vir: MGRT).

Za katere oblike novih vozil se Slovenci največ odločajo v letu 2023? Kako se je to spreminjalo skozi leta?

V zadnjih letih še vedno zelo narašča prodaja športnih terencev, v letu 2023 v Sloveniji tržni delež športnih terencev znaša že več kot 57 odstotkov, medtem ko je v letu 2020 znašal okrog 40 odstotkov. Ob tem pa močno upada delež prodanih novih kombilimuzin. Če je bil tržni delež kombilimuzin še leta 2020 okrog 40 odstotkov, ta v letu 2023 znaša že manj kot 27 odstotkov (vir: MGRT).

Kako pa je videti stanje pri rabljenih vozilih? Kakšen je bil dosedanji razvoj in kakšni so načrti za naprej?

V Sloveniji se povečujejo registracije rabljenih vozil, teh je že okoli 40 odstotkov, novih pa 60 odstotkov. Prejšnja leta je bilo rabljenih manj, do ene tretjine. V Porsche Inter Auto opažamo veliko spremembo navad naših kupcev, saj je vedno več t. i. internetnih nakupov in zbiranja informacij. Naš povprečni kupec se velikokrat o vozilu odloči že na osnovi informacij, pridobljenih na portalu porscheinterauto.net, videopredstavitvi in opisa ohranjenosti vozila, v salon k prodajalcu pride dejansko le še kupit avtomobil. Moram pa tudi dopolniti, da smo že leta 2020 pri nas sprejeli jasno strategijo, da mora vsaka spletna ponudba zagotoviti maksimalno transparentnost, znana mora biti celotna zgodovina vozila ter zagotovljena varnost nakupa. Zadnje mesece beležimo izjemno rast spletnih rezervacij in nakupov.

Kaj se dogaja s tipičnimi vozili za naš trg – na primer z vozili tipa Passat, Tiguan 2.0 TDI?

Tako imenovani tipični modeli so na našem trgu še vedno zelo priljubljeni in zaradi večje ponudbe tudi nekoliko cenejši. Po njih je veliko povpraševanj, s takimi avtomobili dejansko dobimo največ kupcev, brez njih preprosto ne bi mogli imeti takih prodajnih številk, kot jih imamo. Kupci še vedno vedo, kaj točno želijo, še vedno pa za ponudbo največkrat preverijo zelo priljubljen portal rabljenih vozil avto.net.

Katera vozila so aktualno najbolj zaželena v vaši mreži?

Veliko več povpraševanja je po križancih, tako imenovanih SUV. Ta vozila so zelo priljubljena, vedno bolj. Zato ne preseneča, da stranke iščejo T-Roca, T-Cross, Tiguana, Q2, Q3, Arono, Ateco, Karoqa ali Kamiqa in še bi lahko našteval. Seveda pa nas in naše kupce zanimajo tudi rabljena konkurenca, ponujamo namreč tudi BMW, forde, peugeote, volve, citroene. Vsakdo si dejansko lahko izbere vozilo po lastnih željah, ne nujno le iz naše koncernske ponudbe. Opažamo, da veliko kupcev zanima tudi ponudba ugodnih rabljenih vozil v Sloveniji, ki jo nudimo z programom vozil Outlet Cars.

Nam lahko razkrijete, kateri so najmanj pokvarljivi avtomobili po zadnjih raziskavah?

Pred kratkim je Nemško združenje Technischer Überwachungsverein (TÜV) za tehnično spremljanje (neodvisna nemška inštitucija), ki vsako leto pripravi izčrpno poročilo o kakovosti rabljenih vozil, tudi letos že objavilo novo poročilo. Izredno podrobno poročilo je nastalo na podlagi desetih milijonov tehničnih pregledov in predstavlja dobre temelje, če nameravate v naslednjih mesecih kupovati rabljen avtomobil. Če iščete varno vozilo, vam je ta raziskava lahko še v dodatno potrditev, katera vozila se načeloma manj kvarijo. (Vir: Technischer Überwachungsverein (TÜV))

Tabela 3: najmanj pokvarljivi avtomobili do treh let Foto: Porsche Inter Auto

Tabela 4: najmanj pokvarljivi avtomobili do petih let Foto: Porsche Inter Auto

Kakšen vpliv ima izvor rabljenega vozila na ceno rabljenega?

Gotovo zelo velik, čeprav seveda nihče danes ne more mimo preverjenega izvora. Sicer tistega pregovornega "samo da je nemški" ni več, če je avto preverjen in pregledan in varen nakup, je dejansko vseeno, od kod prihaja. To je pri sodobnih kupcih tudi vedno bolj pomembno, jim avtomobil predstavimo, kot je v resnici. Najpomembnejše je to, da vrhunski trgovci ne smejo ničesar skrivati in morajo omeniti tudi vse anomalije pri avtomobilu.

Se vam ob odkupu vozil staro za novo še pojavijo vozila s prevrtenimi kilometri? Se to še dogaja?

Sem ter tja se še zgodi, da kdo pride s takim avtomobilom, a jih takoj opazimo, pri nas jim ne bo uspelo s temi triki. Taki avtomobili za nas niso zanimivi. Še prav posebej v Sloveniji so kupci zelo previdni, saj so že dogajale številne zlorabe. Taki avtomobili gredo na druge trge, kjer taka vozila še lahko najdejo kupca, na primer kam v manj razvite države. Tam, kjer se to ne preverja, je vse mogoče, pri nas, kot sem omenil, ne.

Na katere stvari bi morala biti stranka še prav posebej pozorna pri nakupu rabljenega avtomobila? Od pregleda rje in kontrole debeline laka do notranjega videza in zvoka motorja?

Vsaka podrobnost je pomembna. Kupec mora natančno pogledati avtomobil. V našem podjetju pa so ta pregled zanj opravili že naši strokovnjaki, ki stojijo za svojimi ugotovitvami in opažanji. Če namreč kupec ni zadovoljen, tudi mi nismo, naš skupen interes je namreč, da so vsi zadovoljni. Porsche Inter Auto rabljena vozila so zares varna izbira.

Ali so rabljena vozila vredna nakupa? So zanesljiva? Na kaj moramo biti pozorni pred nakupom in kaj upoštevati?

Lahko pritrdim – so zanesljiva in so vredna nakupa. Priporočam, da nakup opravite pri znanem trgovcu, pri katerem boste ob nakupu mirni. Vse pomanjkljivosti na vozilu morajo biti že pred predajo odpravljene oziroma morate biti nanje opozorjeni. Pri nas natančno preverimo, ali so bili servisi opravljeni po navodilih proizvajalca in ali so zabeleženi v elektronski servisni knjigi – torej tudi manipulacija s tem ni več tako preprosta. Če sklepate dodatna jamstva, sta zgodovina in preverljivost vzdrževanja glavna pogoja za podaljšano jamstvo.

Kako prepoznati zelo dober rabljen avtomobil?

To je dobro vprašanje, v prvi vrsti naj kupec preveri vso dokumentacijo, pozoren naj bo na obrabo delov, ki so najpogosteje v stiku z uporabnikom, notranjost, volan, stopalke, prtljažnik. Če je ta precej podrgnjen, pomeni, da so vozilo veliko uporabljali za prevoz verjetno tudi težjih tovorov, kar pomeni dodatno obremenitev za podvozje. Testna vožnja naj bo obvezen del nakupnega procesa in kontrole.

Katera rabljena vozila so najbolj prodajana in kako se obnesejo – kako je glede okvar teh vozil čez 150 tisoč kilometrov in več?

V naših poslovalnicah Porsche Inter Auto gredo najbolje v prodajo od tri do šest let stara vozila, tudi če imajo več kot 150 tisoč kilometrov. S servisno knjigo lahko strankam zagotovimo, da so bila vozila redno vzdrževana. In ko avtomobil pregledamo, ga lahko stranka varno uporablja še nekaj časa.

Kako vpliva strošek servisov pri nakupu rabljenega vozila?

Pri kakšnih 150 tisoč kilometrih stane na primer turbopolnilnik okoli 1.500 evrov. Z jamstvom pa ima kupec to pokrito. Ni nujno, da se pojavi le ena težava, a v primeru jamstva je vse zajeto – kot pri podaljšanjem jamstvu pri nakupu novega vozila. V vsakem primeru kupec nič ne tvega.

Kateri so najpogostejši stroški, ki jih ima stranka ob nakupu rabljenega vozila?

Tisti, ki jih povzročijo potrošni material, kot so na primer pnevmatike, zavorne obloge, brisalniki, kakšen vztrajnik (ki je krit v jamstvu), zdaj so v jamstvu tudi luči LED, navadne žarnice pa niso. Seveda je teh skritih stvari še veliko več.

Med prvimi v Evropi ste v svoje oglase vključili videoposnetek, ki prikazuje tehnično stanje, in s tem transparentno pokažete vsak vijak. Kakšen vpliv ima to dandanes?

Ena od raziskav je pokazala, da bi danes bila večina kupcev že pripravljena kupiti avtomobil prek interneta. Taka videopredstavitev pa poda zelo dobro prvo informacijo, ker je videoprikaz opravljen transparentno. Za tradicionalnejše kupce videopredstavitve še niso samoumevne, za nas pa so. Brez tega avtomobil ne gre več v prodajo. Imamo pač več vrst strank, nekatere so bolj čustvene, druge spet bolj racionalne, nekateri si hočejo vozilo res zelo natančno ogledati, ne le na zaslonu. Zdaj smo nekako v fazi, ko stranke še malo učimo in privajamo na nove prodajne kanale, a vseeno tukaj prehitevamo večino konkurence. Sloveniji ponujamo res ekskluzivno novost, ki je ne boste našli pri nobenem drugem trgovcu rabljenih vozil.

Dva primera objave videoposnetka:

Poglejte kanal YouTube Porsche Inter Auto Slovenija – Media, kjer je objavljenih že več kot 9.500 videoposnetkov.

Se še najdejo stranke, ki ob nakupu pridejo z vaškim mehanikom in želijo pred vami preveriti stanje vozila?

Ne, tako imenovanih vaških ali prijateljskih mehanikov ni več. Ker igramo z odprtimi kartami, kupci počasi že bolj verjamejo nam kot vaškim mehanikom. Poleg tega svoje zahteva tudi čas. Kupec mora pripeljati mehanika, ki mora dvigniti vozilo, si ogledati vse skupaj, kar zahteva veliko koordinacij in časa. Mlajši kupci že drugače razmišljajo, starejše, ki še niso vajeni, pa bodo prepričale verodostojne informacije.

Je testna vožnja še tako pomembna ali jo je nadomestila virtualna predstavitev vozila?

Ta ni odveč, čeprav je tega tudi vedno manj, kupci je ne zahtevajo vedno. Seveda jo ponudimo vsakemu kupcu. Kupec se mora prepričati o uporabnosti vozila, zato tudi nudimo možnost, da po osmih dnevih, če ugotovi, da mu vozilo ne ustreza, tega vrne in ga zamenja za kaj drugega ali pa dobi vrnjen denar. Brez vprašanj, brez razlag. Tako lahko rečemo, da naša testna vožnja lahko traja kar osem dni, ne le nekaj kilometrov.

Ste res edini, ki v Sloveniji ponuja vračilo denarja ali menjavo v osmih dneh, če stranka z vozilom ni zadovoljna? Ali ni to za vas preveč tvegano?

Da, smo edini. Za nas ni tvegano, če stranka ni zadovoljna, tudi mi nismo zadovoljni. Hočemo namreč stranke, ki se bodo k nam še vrnile in nas priporočale svojim prijateljem. Če pride kupec samo enkrat in nikoli več, potem moramo vedeti, da nekaj ni bilo v redu v postopku prodaje.

Mora stranka jamstvo za rabljeno vozilo vračunati v ceno ali predstavlja to prevelik strošek?

Ne bi smelo predstavljati prevelikega stroška, ker sta potem nakup in uporaba avtomobila brez tveganja. Cena jamstva ni tako visoka glede na ceno celega vozila, da se to ne bi izplačalo. Mislim, da bi to lahko kar uvedli za vse avtomobile, v vrednosti kompleta novih pnevmatik ima kupec pokrit celoten strošek jamstva in vozilo uporablja brez nepotrebnega strahu ali dvoma, da bo šlo kaj narobe.

Pred časom ste nam omenili, da ste s sodelavcem primerjali, da se vozilo z vašo natančno predstavitvijo tehničnega stanja in pogoji financiranja bistveno hitreje proda, kot če bi stranka sama prodajala avto. To še drži?

Res je, če želite, da bo vaš avtomobil prej prodan, predvsem pa z veliko manj dela za vas, ga prepustite v prodajo trgovcu. Mi tudi pregledamo avtomobil, pri nas prodajalec lahko zelo hitro in preprosto uredi vso potrebno dokumentacijo. Če ga prodaja stranka sama, potem ima kar nekaj dela z vsemi papirji, kakšnimi poplačili lizingov, izgubi ogromno časa. Mi imamo avtomobil tudi na voljo z veliko drugimi produkti, ki ga naredijo veliko bolj zanimivega, od lizinga do osemdnevnega vračila, smo stalno dosegljivi. Ta nabor orodij za prodajo pa mora biti seveda prepričljiv in naš je, ker nam ni vseeno, kakšen avtomobil damo iz rok. Pri fizični prodaji velja načelo videno-kupljeno, pri nas je novi kupec zaščiten za eno leto. Danes dejansko sam prodaja avtomobil le še tisti prodajalec, ki hoče res za svoj avtomobil iztisniti čisto vse, še tistih nekaj sto evrov, ki sicer gredo nam. A za ta denar vam preostane toliko časa in energije, ki ju lahko uporabite bolj koristno kje drugje.

Pred kratkim se je spremenil zakon, kakšne spremembe mora trgovec upoštevati?

Z navedeno spremembo ni več enomesečne garancije, je pa zato enoletno jamstvo na skladnost vozila. Pri nas zagotovimo vse za zaupanje kupcev – ti si za brezskrbnost med drugim ogledajo in analizirajo videopredstavitev, tveganje za kupca je tako minimalno, pravzaprav nično. Naš strokovnjak tudi uredi vse potrebne papirje, tudi s fotografijami dokumentiramo vse podrobnosti na avtomobilu. Slabe volje pri nas zato ni, ravno nasprotno, ravno zaradi tega nam zaupa vse več strank oziroma kupcev.

Maja 2020 ste v času epidemije med prvimi uvedli spletno prodajo in rezervacijo vozila. Storitev še ponujate?

Vse to seveda še vedno nudimo in dejansko smo storitev še bolj izpopolnili, zdaj nudimo v celoti spletni nakup rabljenih vozil kot prvi v Sloveniji. Kupci so v tem času dejansko zahtevali avtomobil takoj. In smo spoznali, da če imamo na spletu vse informacije, se kupec veliko prej odloči za nakup. Da ga kupi tudi brez pomoči prodajalca. Zato so ta model prodaje obdržali, ker to zahteva določen odstotek kupcev, to pa se je potem razvilo v eno od naših velikih prednosti pred tekmeci. Ker lahko kupi avtomobil tudi zunaj našega delovnega časa, si ga rezervira za nakup ali testno vožnjo. Nedavno smo prodali avtomobil za 65 tisoč evrov, pa se s kupcem pred tem nismo niti videli.

Katere prednosti omogočate strankam, če kupijo rabljen avtomobil prek spleta?

Kupec si ga rezervira sam, avtomobil tako brez plačila čaka. Kar je danes, ko je vseeno avtomobilov še vedno na voljo manj, kot bi jih želeli kupci, zelo pomembno. Tudi če ga potem ne kupi, vse lahko opravi brezplačno. Lahko pa plača neko simbolično aro, podpiše pogodbo in avtomobil je njegov. Preostale stvari se potem že uredijo pri nas pri prodajalcih. Ta sistem uveljavljamo že tri leta in se je odlično prijel. Uvedli smo pregled v 250 točkah, imamo osemdnevni rok za vrnitev vozila, ugodna financiranja, videopredstavitev, podaljšano jamstvo. Pri nas dejansko lahko tudi rabljeni avtomobil kupec kupi po istem postopku kot velja za novega.

