Rabljeni: nova storitev za varen nakup pri Porsche Inter Auto

Kupili ste rabljeni avtomobil , a tega je treba tudi vzdrževati. To ni tako majhen finančni zalogaj, zato je pomembno, da servis opravi nekdo, ki se na to zelo dobro spozna. A da to ne bo predrago, pri Porsche Inter Auto svojim strankam zagotavljajo dodatne ugodnosti, na primer servisni bon, vreden do sto evrov.

"Pri Porsche Inter Autu vam omogočamo, da pri nakupu rabljenega avtomobila izkoristite dodatne ugodnosti, ki vam jih ponujamo le mi, in hkrati sprejmete najboljšo odločitev pri nakupu vašega novega rabljenega vozila in doživite vrhunsko mobilnost," je izpostavi Rok Florjanc vodja prodaje rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Če iščete rabljena vozila z garancijo, potem ste v njihovih poslovalnicah zagotovo na pravem mestu!

Zakaj rabljeno vozilo kupiti pri Porscheju? Garancija osem dni za vračilo/zamenjavo. Preverjanje 250 kontrolnih točk Das WeltAuto. Natančna videopredstavitev tehničnega stanja. Vrhunsko Porschejevo jamstvo RV Plus do 24 mesecev. Do 700 evrov popusta ob financiranju. Servisni bon do sto evrov.

ZAGOTOVITE SI VRHUNSKI SERVIS PO NAKUPU

"Z nakupom rabljenega vozila si hkrati zagotovite vrhunsko opravljene storitve servisiranja v vrednosti do sto evrov. S tem želimo nagraditi kupce, ki verjamejo v naša vozila in v naše storitve," je povedal Florjanc.

Prednosti servisnega bona:

Do sto evrov za ugodnejše servisiranje.

Redni servis je nujen za dobro delovanje vozila.

Darilo, nad katerim so navdušeni številni.

Skrb za kupca je na prvem mestu.

Avtoservis rabljenih vozil je ravno tako pomemben kot servis novih vozil – če ne morda še bolj! Za dolgo življenjsko dobo morate svojemu novemu (rabljenemu) avtomobilu privoščiti najboljše. Najnovejše diagnostične naprave in strokovnost naših sodelavcev so zagotovilo, da bo vaše rabljeno vozilo po nakupu v Porschejevi poslovalnici ob vsaki priložnosti in vedno deležno profesionalne in natančne nege.

"Naše avtohiše Porsche Inter Auto skrbijo za odlično zadovoljstvo s servisom in z njo povezano zvestobo, to postavljamo na vrh prioritetne lestvice. V ta namen se zaposleni v servisu dnevno dobivamo na različnih sestankih. Takšni pogovori so zelo pomembni iz dveh razlogov. Po eni strani nam omogočajo notranjo izmenjavo znanja o tem, kje se skrivajo možnosti za izboljšanje, po drugi strani pa ta srečanja izkoristimo za to, da sodelavcem ponovno ponazorimo, kako pomembno vlogo ima prvovrsten servis," razlaga Borut Pokeržnik, vodja servisa pri Porscheju in dodaja: "Vrhunski servis za nas pomeni, da vsaki stranki ponudimo najboljši mogoči servis."

Ob nakupu izbranega rabljenega vozila vam v sklopu nakupa pripada servisni bon do sto evrov. Gre za zelo korekten znesek, ki precej zmanjša stroške servisiranja. Redno vzdrževanje pa je, kot ve vsak skrben uporabnik avtomobilov, še kako nujno in priporočljivo, saj s tem uporabnik vozila z najmanj stroški občutno podaljša delovno dobo svojega štirikolesnika.

POTRJENA VRHUNSKA IZKUŠNJA Če iščete vrhunsko ohranjeno rabljeno vozilo, ste pri Porsche Inter Autu na pravem mestu, da sprejmete najboljšo odločitev. Preverite vrhunsko ponudbo: Audi rabljena vozila

Volkswagen rabljena vozila

Škoda rabljena vozila

SEAT rabljena vozila Potrebujete pomoč? Preglejte ponudbo ali jih pokličite na tel.: 041 392 204.

Porsche Inter Auto je v Sloveniji največji trgovec vozil blagovnih znamk VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda in Porsche s kar petimi poslovalnicami. Pri nakupu vozil iz programa Das WeltAuto boste našli vozila z natančnim tehničnim nadzorom kakovosti ter profesionalno optično pripravilo. Prav tako boste na pravem mestu za servis vozil: VW servis, Škoda servis, Audi servis, SEAT servis.

