Kaj se je zgodilo? Teslo so našli v morju. #foto

Plavajoča tesla sredi morja je bila seveda nenavaden prizor, ki je takoj pritegnil gasilce za reševanje morebitnih potnikov in policijo za preiskovanje, kako se je električni avtomobil znašel nekaj deset metrov od obale.

Vozilo je bilo zapuščeno, v njem ni bilo nikogar, prav tako ga pred tem niso prijavili kot ukradenega. Tamkajšnji policijski urad je lastnike avtomobila obvestil o tem, da je njihova odgovornost, da vozilo spravijo iz morja. Pri tem so poudarili, da to ni edini tovrstni primer. Letos poleti so v morju na podoben način našli plavajočega forda bronca.

A Tesla was found floating in the ocean off Carpinteria this morning about 8 a.m. Firefighters searched the car along with the surrounding area, but no one was found. The Santa Barbara Co. Sheriff's Dept. is investigating. (photos: Carpinteria fire, Robin Karlsson, Bill Ehrgott) pic.twitter.com/X1CAmcdL4V