Sreča je zagotovo ena od najbolj iskanih in želenih izkušenj. Želimo si filmskih podob, idili čim bolj približanih družinskih odnosov, pozitivne energije delovnega okolja in dušnega miru, prežetega s poživljajočo energijo. Vendar velja še ena gotovost: izmuzljiva je. Rada se igra skrivalnice. Ko se skrije, nas napadejo občutki tesnobe, panike, žalosti. Kje si? Potrebujemo te.

Zapis je nastal pod vtisom obdarovanj starejših, uporabnikov Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, Zavoda Sopotniki. Z njimi Toyota Slovenija že štiri leta piše zgodbe pomoči starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Skupaj z njimi želijo preprečevati ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev predvsem iz manjših odročnih krajev, ki zaradi raznolikih razlogov skoraj ne zapuščajo svojega doma. Zato so tudi letos zaposleni Toyota Slovenija (Toyota Adria) skupaj s svojimi domačimi pripravili darilca za uporabnike Zavoda Sopotniki. Ta so skupaj z vodstvom zavoda pripeljali starejšim na dom.

Vzponi in padci, dobri in slabi dnevi, prijetni pogovori in težka pogajanja, toplina in zlaganost družbe, svoboda samote in teža osamljenosti. Najti in čutiti vsakodnevno srečo na vrtiljaku življenja je umetnost. Vsak splet okoliščin je naša izbira in pomembno je zavedanje, da trava ni vsak dan bolj zelena. Zavedanje o tem, kaj radi počnemo in v čem uživamo, ter o tem, kaj moramo početi in nam morda ni najbolj všeč, je tista usklajenost, ki prinaša ravnovesje. Z njim pride sreča. Prekrivanje dobrih in slabih trenutkov resda ni popolno, a zgolj čutenje in osmišljanje dobrega in slabega prinaša veselje.

Sprejeti tovrstne modrosti ni najbolj preprosto. Ob vseh krivicah in nesrečah je težko razumeti, na primer, da je Toyota množična proizvajalka sreče. Oh, spet te marketinške floskule, boste rekli. Pa vendar je slogan "sreča za vse" zapisan v DNK najmočnejše avtomobilske znamke na svetu. Izbira je naša. In vaša. V Toyoti izbiramo dobro in to širimo dalje.

Modrosti in smernice ustanovitelja Toyote, Sakishija Toyode, so še danes močan del naše identitete. Zvesti svojim dolžnostim prispevamo dobrobiti podjetja in splošnemu dobremu, kamor Toyota vrača. Marljivi in ustvarjalni si vsak dan prizadevamo iti onkraj meja. Tja, kamor mnogi še ne vidijo in si ne upajo. Ob tem ostajamo praktični in premišljeni. Vsak dan si prizadevamo ustvarjati domače vzdušje, toplo in prijazno. Spoštljivo. Z zavedanjem duhovnega sveta in vsakodnevno hvaležnostjo.

Več kot damo, več dobimo. Z vsakim prevozom tistih, ki te možnosti nimajo, pa naj bodo to starejši ali gibalno ovirani, z vsakim posajenim drevesom, s katerim oživljamo slovenski gozd, z vsakim organiziranim pretečenim kilometrom, ki nas dela bolj zdrave in fit ter nas popelje še korak bližje olimpijskim vrednotam, z vsakim stiskom roke, podarjenim nasmehom in podarjenim časom starejšim, izoliranim od družbenega vsakdana, z vsako prostovoljsko uro, ko pomagamo "specialcem", izjemnim posameznikom z motnjami duševnega razvoja. Sreča, ki jo občutimo, ko sodelujemo pri tovrstnih aktivnostih, je tista, ki nas oživlja, polni z energijo in nas dela vsak dan boljše ljudi. Le takšni smo lahko boljši, spet za druge. Dokler ni krog sreče sklenjen. Ker je ni preveč, nikoli je ne bo zmanjkalo in nikoli se zares ne skrije. Vedno je tu. Le naučiti se jo moramo videti. Občutiti. Sprejeti.