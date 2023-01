Kaj ga čaka? Tudi Renault ima novega šefa.

Pri Renaultu je do zdaj Luca de Meo vodil tako poslovno skupino, v kateri sta tudi Dacia in Nissan, kot osredno znamko Renault. To bo s 1. februarjem prevzel 54-letni Fabrice Cambolive, ki je bil od lanskega maja izvršni operativni direktor Renaulta. V podjetju sicer dela že od leta 1992.

Cambolive bo odgovoren za transformacijo Renaultove znamke, ki jo do leta 2025 čaka lansiranje 14 novih modelov. Renault prav tako čakajo širitve tako v Evropi kot tudi na drugih celinah.

Imenovanje Camboliva je druga večja menjava pri avtomobilistih v zadnjih dneh. Včeraj je celotno industrijo presenetila zamenjava na vrhu Toyote, kjer je izvršni direktor namesto Akia Toyode postal Koji Sato.

V 30 letih je z Renaultom obšel svet

V več kot 30 letih pri Renaultu je Cambolive delal na področju prodaje in marketinga v Španiji, Švici, Franciji, Nemčiji in Romuniji. Leta 2011 so ga imenovali za podpredsednika prodaje in marketinga za področje Rusije in Evroazije, leta 2015 pa za izvršnega direktorja Renaulta v Braziliji. Dve leti pozneje je postal predsednik Renaulta za Afriko, Bližnji vzhod, Indijo in Pacifiško regijo, pred dvema letoma pa se je vrnil v Pariz. Bedel je nad implementacijo strategije Renaultion, ki jo bo zdaj kot novi izvršni direktor Renaulta tudi uresničeval.