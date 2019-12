Jubilej BMW in slovo enega najbolj posebnih avtomobilov #video

BMW i8 je prav poseben avtomobil, v katerem so za relativno dostopno ceno Bavarcu združili videz superšportnika, zanimiv priključno-hibridni pogon, vpadljiva navzgor odpirajoča vrata in tudi zelo dobre vozne lastnosti. Od pomladi leta 2014 so jih v Leipzigu izdelali 20 tisoč. Številka je sicer majhna in to je eden najbolj nišnih modelov BMW-ja, ki pa je vendarle močno popestril evropski avtomobilski trg in tudi njihovo ponudbo.

Na voljo je v karoserijski izvedbi kupeja ali roadsterja. Foto: Gregor Pavšič Iz zadnje omejene serije še 200 vozil i8

BMW je za i8 letos septembra napovedal še zadnjo različico »ultimate sophisto edition« in prav iz te serije je za naročnika iz Nemčije tudi prišel jubilejni 20-tisoči izdelani i8. V tej različici (njeno bistvo je le v posebni barvi) bodo izdelali 200 vozil.

Proizvodnjo i8 bodo pri BMW končali spomladi prihodnje leto.

Avtomobil poganja hibridni pogonski sklop 1,5-litrskega bencinskega trivaljnega motorja in elektromotorja, ki zagotavljata sistemsko moč 374 »konjev«. Do 100 kilometrov na uro je i8 pospešil v 4,4 (coupe) oziroma 4,6 sekunde (roadster), najvišja hitrost pa je omejena na 250 kilometrov na uro. Baterija s kapaciteto 11,6 kilovatne ure je zagotavljala uradno do dobrih 50 kilometrov električnega dosega.

Leta 2015 smo BMW i8 zapeljali v staro (opuščeno) ljubljansko mehanično delavnico. Foto: Klemen Korenjak

