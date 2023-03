Jim lahko uspe? V dveh letih skoraj 11 milijard evrov izgube.

Rivian, ameriško zagonsko avtomobilsko podjetje, je lani izdelalo 24.337 vozil in jih dobrih 20 tisoč predalo kupcem, pri tem pa so ustvarili 6,3 milijarde evrov izgube.

Med včerajšnjim nastopom pred investitorji so se pri Tesli spominjali svojih najtežjih dni. To so bila prva leta proizvodnje modela S, predvsem pa prehod na velikoserijsko proizvodnjo z modelom 3. Takrat je bila Tesla tik pred bankrotom in Elon Musk je celo razmišljal, da bi podjetje prodal Googlu. Teslin primer je bil dokaz, kako zahteven je danes za nove proizvajalce preboj na avtomobilski trg. Položaj je specifičen le za Kitajce, ki imajo na voljo izjemno velik domači trg.

Rivian blizu načrtovane letne proizvodnje

Po poti Tesle stopa tudi Rivian, ki se je dokazal z zanimivim električnim poltovornjakom R1T in zdaj tudi že športnim terencem R1S. Neuspešno je bilo njihovo strateško sodelovanje s Fordom in Mercedesom, so pa zato prva dostavna vozila predali Amazonu. Z njimi so že dostavili več kot deset milijonov paketov. Rivian je lani izdelal 24.337 vozil, naročnikom jih je predal 20.332. To je bilo blizu cilja proizvodnje 25 tisoč vozil. Za letošnje leto proizvodni načrt znaša 50 tisoč vozil.

Rivian je svoj razvojni center odprl celo v Srbiji. Foto: RAS Srbija

V dveh letih skoraj 11 milijard evrov izgube

V vsem letu so imeli 1,66 milijarde evrov prihodkov. Izguba Riviana je izjemno visoka. Lani so skupno izgubili 6,75 milijarde dolarjev oziroma 6,35 milijarde evrov. Predlani je izguba znašala 4,4 milijarde evrov. V zadnjih dveh letih je Rivian tako izgubil 10,7 milijarde evrov.

Ti podatki nazorno kažejo, kako velika so vlaganja v začetek razvoja in proizvodnje avtomobilov. Rivian ima še dovolj kapitalskih rezerv, predvsem pa skoraj sto tisoč naročil v čakalni vrsti. Trenutno vsa vozila izdelajo v nekdanji Mitsubishijevi tovarni v mestu Normal (zvezna država Illinois). V načrtu je investicija pet milijard dolarjev v novo tovarno v zvezni državi Georgia, kjer bi lahko letno izdelali do 400 tisoč svojih vozil.

Primer Tesle za spodbudo Rivianu

Po Chryslerju v 20. letih prejšnjega stoletja je bila Tesla šele sto let pozneje prvi ameriški proizvajalec, ki se mu je uspelo na novo zapisati na svetovni avtomobilski trg. Če sklepamo po njihovi izkušnji, tudi Rivian čaka še več težkih let. Tudi pri Tesli je bila prva polovica prejšnjega desetletja namenjena predvsem novicam o velikih finančnih izgubah, toda samo lani so že zaslužili 12 milijard dolarjev. Torej natanko toliko, kot jih je Rivian izgubil v dveh letih.