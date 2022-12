Američani izbrali Srbijo, zaposlili bodo 1.200 inženirjev

Ameriško zagonsko podjetje Rivian, ki za zdaj ponuja električni poltovornjak in SUV, je v Beogradu odprlo svojo prvo lokacijo izven Severne Amerike. Za zdaj so zaposlili 200, dolgoročno pa naj bi službo dobilo še šestkrat toliko razvojnikov.

Srbski predsednik Vučić za volanom električnega riviana. Foto: RAS Srbija Komaj tri leta stari Rivian sodi med visokotehnološka inovativna podjetja, ki se poskušajo uveljaviti na področju električnih vozil. Američani so resda zaustavili sodelovanje tako s Fordom kot nedavno tudi Mercedes-Benzom za skupni razvoj električnih dostavnih kombijev, na trgu pa imajo dve vozili. To sta električni poltovornjak R1T in sedemsedežni športni terenec R1S. Rivian je zdaj potrkal tudi na vrata Evrope, kjer so najprej izbrali Srbijo.

“Dogovarjali smo se vsaj kako leto in pol,” je v Beogradu na otvoritvi povedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Rivian je imel do zdaj svoje prostore le v ZDA in Kanadi, zdaj so prvič stopili izven Severne Amerike.

Otvoritve v Beogradu so se udeležili predstavniki Riviana, srbski predsednik Vučić, ameriški ambasador v Srbiji Christopher Hill in srbska ministrica za inovacije Jelena Begović.

Zaposliti nameravajo 1.200 ljudi

Po besedah predstavnikov Riviana so za delo v Beogradu prejeli več sto prijav. Do konca leta bo začelo delati dvesto inženirjev, v prihodnje jih bodo zaposlili še dodatnih tisoč.

