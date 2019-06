Jeseni spremembe zakona: žrtve nesreč z več pravicami?

V Državnem svetu je danes potekal celodneven posvet, namenjen soočenju pogledov na varnost v cestnem prometu in predlogov za njeno izboljšanje. Namen posveta je odpreti zlasti strokovno razpravo o preprečevanju vožnje pod vplivom alkohola in izmenjati stališča različnih strok o tej problematiki. Ogledati si želijo primere dobrih praks in na ta način oblikovati učinkovite ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in za zasledovanje vizije nič, ki pomeni nič žrtev na slovenskih cestah, je zbranim pojasnila v.d. direktorice agencije za varnost prometa Vesna Marinko.

Pred nami teden poostrenega nadzora nad alkoholom v prometu

"Približno četrtina smrtnih žrtev na cestah v Evropski uniji je povezana z vožnjo pod vplivom alkohola, zato je nujno, da vse države članice reševanju tega problema namenijo prednostno obravnavo," je povedal Antonio Avenoso, izvršni direktor Evropskega sveta za varnost v prometu..

Danes se je pričela tudi nacionalna preventivna akcija – alkohol, droge in druge psiho-aktivne snovi v prometu, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa. Alkohol še vedno ostaja eden najpogostejših dejavnikov prometnih nesreč z najtežjimi poškodbami in s smrtnim izidom. Namen akcije je vsem udeležencem v prometu jasno sporočiti, da alkohol ne sodi v promet. Akcija bo potekala do 9. junija, v tem času pa bo s strani Policije potekal tudi poostren nadzor.

Foto: STA

Ministrica napovedala spremembe kazenskega postopka

Prometne nesreče pogosto za seboj puščajo tragične in nepopravljive posledice za žrtve prometnih nesreč in njihove družine. Zato je izredno pomembno, da so bile v letošnjem letu sprejete spremembe in dopolnitve Zakona o kazenskem postopku, s katerimi je bila v naš pravni red prenešena t. i. Direktiva o žrtvah, je poudarila Andreja Katič, ministrica za pravosodje.

"Nove določbe se bodo v praksi začele uporabljati jeseni letošnjega leta. Žrtve in njihovi svojci bodo končno postali vidnejši subjekt v kazenskem postopku, ki je bil doslej orientiran predvsem na obravnavo storilcev kaznivih dejanj. Po novem bodo žrtve imele pravico biti obveščene o svojih pravicah, zagotovljene jim bodo informacije o poteku kazenskega postopka, imele pa bodo tudi pravico do brezplačne zdravniške pomoči, ko bo ta potrebna," je pojasnila Katičeva.

V okviru Ministrstva za pravosodje je ravno v tem mesecu začela z delom implementacijska skupina, ki je namenjena predvsem zagotovitvi enotnega delovanja pristojnih organov pri izvajanju teh določb. V skupini so zastopani praktično vsi predstavniki organov, ki se v postopkih srečujejo z žrtvami oziroma svojci žrtev prometnih nesreč.