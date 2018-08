Je želel Teslo res odkupiti Volkswagen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med potencialnimi investitorji v Teslo, ki jo je želel Elon Musk vrniti v zasebno lastništvo in umakniti z borze, je bil neuradno tudi Volkswagen.

Elon Musk je pred tednom dni razburil avtomobilsko industrijo z napovedjo, da bi rad vrnil Teslo v zasebno lastništvo. Do takega preobrata sicer ne bo prišlo, saj po Muskovih napovedih Tesla ostaja v javni lasti in na borzi. Med investitorji, ki so bili pripravljeni odšteti veliko milijard evrov oziroma dolarjev za odkup večjega dela lastništva v prodornem proizvajalcu električnih avtomobilov, je bil po pisanju časnika Wall Street Journal tudi Volkswagen.

Zakaj bi Nemce zanimala Tesla?

Vodilni evropski avtomobilski proizvajalec je poleg zasebnega podjetja in saudske finančne inštitucije najresnejši investitor. Za popoln zasebni odkup Tesle bi potrebovali okrog 30 milijard dolarjev in po navedbah omenjenega časnika bi bil Volkswagen med tremi naložbeniki največji.

V preteklosti sta bila nekaj časa solastnika Tesle tudi že Toyota in Daimler.

Volkswagen načrtuje večjo ofenzivo lastnih električnih vozil, z razvojem katere so začeli prav po uspešni prodaji Tesle in lastni dizelski aferi jeseni leta 2015.