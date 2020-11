Je že čas za električni dostavnik? Ford je naredil korak naprej. #foto

Takšen doseg so pri Fordu dosegli z litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 67 kilovatnih ur, vgrajeno v dno avtomobila. Polni se lahko prek izmeničnega toka z močjo 11,3 kilovata (od 10 do 80 odstotkov se napolni v osmih urah) oziroma s pomočjo hitrega polnjenja DC z močjo 115 kilovatov (od 10 do 80 odstotkov se napolni v 34 minutah). Kupec dobi še dostop do storitve FordPass, ta prinaša dostop do globalnega polnilnega omrežja s približno 160 tisoč polnilnicami, kjer jih je precej tudi hitrih.

Za mnenje so povprašali kar potencialne kupce

Vizualno se od dizelskega transita razlikuje le po modrih letvicah v maski hladilnika in polnilnem mestu pod logotipom znamke. Foto: Ford Še preden je Ford začel razvijati električni transit, je za mnenje povprašal nekaj velikih podjetij, kjer so povedali, kaj so minimalne zahteve glede na njihove potrebe. Ford je tako dobil nalogo izdelati dostavnik z dosegom, večjim kot 250 kilometrov, hitro polnjenje je bilo na seznamu obveznih dodatkov, ohraniti pa so morali tudi nosilnost v primerjavi z dizelskim motorjem.

V prvi vrsti so morali vgraditi dovolj močan elektromotor, ki s prej omenjenimi 198 kilovati in 430 njutonmetri navora ponuja nosilnost 1.616 kilogramov za kombi oziroma 1.967 kilogramov pri šasiji brez kabine. Na voljo je kar 25 različnih karoserijskih kombinacij, skupna masa pa je pri največji različici omejena na 4,25 tone. Zaradi baterije, vgrajene v dno, so morali inženirji predelati zadnjo premo, zato so lahko obdržali enako prostornino tovornega dela - 15,1 kubičnega metra, ki je enaka kot pri transitu s pogonom zadaj in dizelskim motorjem.

Model Doseg Ford e-transit 350 km MAN e-tge 100-115 km Volkswagen e-crafter 173 km

Na armaturni plošči je lahko ogromen 12-palčni zaslon na dotik

Oblikovno e-transit ne prinaša izrazitih novosti. Maska hladilnika ima sedaj modre črte in polnilno mesto je vgrajeno na sredino maske hladilnika. V notranjosti je možno opaziti tudi velikanski 12-palčni zaslon na dotik z najnovejšim operacijskim sistemom Sync 4, ki prinaša tudi posodobitve po zraku, izboljšano glasovno upravljanje in navigacijo s povezavo v oblaku. Pri Fordu še pravijo, da ponujajo osemletno garancijo oziroma garancijo do prevoženih 100 tisoč kilometrov na baterijo in vse visokonapetostne elemente.

Foto: Ford