Je to idealen družinski avto?

Prvič na voljo kot priključni hibrid in kmalu povsem električno vozilo

Ljudje smo si različni, prav tako vozniki in njihove potrebe. Če nekateri jeklene konjičke uporabljajo le za krajše mestne vožnje, se drugi z družino radi podajo na daljše poti. Spet drugačne so zahteve pri uporabi službenih vozil. V nekaterih podjetjih je pomembno, da je prtljažni prostor ravno prav prostoren, v drugih dajejo prednost čim manjšemu ogljičnemu odtisu. Opel Astra Sports Tourer ustreza tako različnim željam družin kot tudi podjetij.

Foto: Opel

Prostorno in za vožnjo nadvse udobno, očesu privlačno karavansko vozilo Opel Astra Sports Tourer je poleg klasičnih pogonskih sklopov od sedaj na voljo kot priključni hibrid, kmalu pa bo na voljo tudi povsem baterijsko električno vozilo.

Izjemno zmogljivost priključnega hibrida Opel Astre Sports Tourer zagotavlja zgledna interakcija motorja z notranjim zgorevanjem in elektromotorja. 1,6-litrski štirivaljni bencinski motor zagotavlja 110 kW/150 KM, elektromotor pa prispeva do 81,2 kW/110 KM. Za mestno vožnjo brez emisij tako le izberete električni način in s pomočjo 12,4-kWh baterije boste lahko izključno na električni pogon prevozi do 60 kilometrov, kar je za vožnjo po Slovenskih mestih ravno pravšnja zmogljivost. Z izbiro najzmogljivejšega hibridnega motorja, pa si boste zagotovili osupljivo sistemsko močjo 165 kW/225 KM.

Foto: Opel

Ker pri Oplu razumejo pluralnost kupcev, je še vedno na voljo tudi različica z motorjem na notranje izgorevanje, ki ga odlikujeta izjemna učinkovitost in varčna poraba goriva. 1,2-litrski trivaljni turbo bencinski motor z neposrednim vbrizgom goriva in šeststopenjskim ročnim menjalnikom razvije moč 81 kW/110 KM, na voljo pa je tudi bencinski motor z močjo 96 kW/130 KM in šeststopenjskim ročnim menjalnikom ali osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom. V dizelski različici je 1,5-litrski štirivaljni dizelski motor s 96 kW/130 KM na voljo z osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom.

Oplov karavan z novim obrazom

Foto: Uroš Modlic

Izjemno elegantna Astra Sports Tourer navdušuje tudi s svojim dizajnom. Je prvi Oplov karavan, ki odraža drzno in čisto oblikovalsko filozofijo znamke in je tako prava paša za oči. Novi obraz znamke Opel Vizor sledi Oplovemu kompasu, pri katerem se navpična in vodoravna os – oster pregib na pokrovu motornega prostora in grafika dnevnih luči v obliki krila – sekata z Oplovim bliskom na sredini. Na voljo je v dvobarvni izvedbi, ki karavanu daje še naprednejši videz, vozilo pa je videti še vitkejše in daljše.

Družinski avtomobil ali službeno vozilo

Foto: Uroš Modlic

Ko se odpravljamo na pot, naj bo službena ali zasebna, se kar hitro pridela več prtljage, kot smo sprva načrtovali. Še posebej, ko so v igri počitnice in mlajši otroci. Zato ni presenetljivo, da je za družine še kako pomembno, koliko prostora imajo na voljo v prtljažniku družinskega vozila. Nič drugače ni pri službenih vozilih, kjer se lahko še posebej ob delu na terenu nabere kar nekaj opreme, ki jo je treba zložiti v prtljažni prostor.

Karavan Opel Astra Sports Tourer je kot nalašč za vse, ki jim je pomembno, da je prostor v prtljažniku čim večji. Ko boste s polnimi rokami prišli do vašega vozila, boste vsakokrat hvaležni za samodejno odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika samo z zamahom noge pod zadnjim odbijačem.

Foto: Uroš Modlic

Prtljažnik nove Opel Astre Sports Tourer ponuja do približno 600 litrov uporabnega prostora, če so naslonjala zadnjih sedežev v pokončnem položaju, in do 1634 litrov, če so zložena – v tako prostoren prtljažnik enostavno postavite tudi transportni boks za srednje velikega psa. Poleg tega je pri zloženih naslonjalih zadnjih sedežev dno povsem ravno. Tudi z litij-ionsko baterijo pod dnom ima priključni hibrid še vedno popolnoma ustrezno prostornino prtljažnika, in sicer več kot 516 litrov oziroma 1553 litrov.

Pri različicah z motorjem na notranje izgorevanje je za doplačilo na voljo tudi po višini nastavljivo dno prtljažnika. Zelo enostavno, samo z eno roko, ga lahko nastavite v nizek ali visok položaj in si tako zagotovite kar najbolj izkoriščeno prostornino prtljažnika.

Foto: Uroš Modlic

Izjemno ugodje vožnje tudi na dolgi poteh

Med vožnjo z Opel Astro Sports Tourer otroci ne bodo ves čas spraševali, koliko je še do cilja. Tudi vam se ne bo nikamor mudilo in končno boste lahko zares uživali na poti. Ljubljana, Milano, München, končno bo zares vseeno, katero letališče boste izbrali za izhodiščno, saj vožnja ne bo več orodje, ampak bo sama po sebi cilj.

Ker vse več časa preživimo na poti, je pomembno, da se med vožnjo držimo vzravnano. To vozniku in potnikom v vozilu omogočajo Oplovi priznani ergonomski sedeži, AGR, ki so del opreme tudi v novi Opel Astri Sports Tourer. Širok nabor dodatnih nastavitev sedežev omogoča različne funkcionalnosti, od električnega nagiba do masaže in ogrevanja sedežev.

Napredne inovacije za vse

Foto: Uroš Modlic

Z Oplom so inovacije, ki so navadno rezervirane za vozila višjega cenovnega ranga, dosegljive širši skupini kupcev avtomobilov. Opel Astra Sports Tourer prinaša estetsko in uporabniško napredno armaturno ploščo Pure Panel, ki omogoča glasovno upravljanje in brezžično povezovanje ter polnjenje pametnih naprav. Armaturno ploščo dopolnjuje zaslon diagonale 25,4 centimetra, ki s svojo postavitvijo preprečuje za oči motečo odsevnost svetlobe.

“Za popolnoma zastekljeno površino kokpita je značilno to, čemur pravim steklo do roba, saj steklo sega čisto do robov armaturne plošče pure panel. To ustvarja izjemno sodoben in napreden videz kokpita,” pravi Oplov podpredsednik za oblikovanje.

Foto: Uroš Modlic

Astra Sports Tourer vključuje tudi najnovejše avtomatizirane sisteme za pomoč vozniku. Poleg večfunkcijske kamere na vetrobranskem steklu tehnologija prinaša tudi štiri kamere na karoseriji, radarske senzorje in ultrazvočne senzorje.

Intelli-Drive 1.0 združuje različne asistenčne sisteme, od opozarjanja na nevarnost naleta s samodejnim zaviranjem v sili do zaznavanja utrujenosti voznika, prepoznavanja prometnih znakov, zaznavanja pešcev in opozarjanja na vozila v mrtvem kotu z dolgim dosegom. Sistem vključuje tudi aktivno pozicioniranje na voznem pasu, ki vozilo ohranja na sredini voznega pasu.

Na dolgem seznamu avtomatiziranih sistemov za pomoč vozniku je tudi prilagodljiv regulator hitrosti. Ta s pospeševanjem ali upočasnjevanjem omogoča sledenje vozilu pred seboj, ne da bi presegel nastavljeno hitrost, po potrebi pa lahko vozilo tudi zaustavi. Če je vozilo opremljeno z avtomatskim menjalnikom, funkcija "Stop & Go" poskrbi za samodejno nadaljevanje vožnje.

Foto: Uroš Modlic

Intelli-Lux Pixel LED-žarometi z vizirjem, ki se raztezajo po celotnem prednjem delu, omogočajo sistem za preprečevanje bleščanja nasproti vozečim vozilom.