Je Scala res najboljša v razredu?

Lepa je in marsikaj obljublja. Toda kako je zares voziti novo članico družine Škoda? Sedli smo za volan modela Škoda Scala – in pritisnili na plin.

Vedno bolj goste in temno sive oblačne gmote so že med potjo napovedovale, da se s Scalo ne bomo vozili v najboljših razmerah. A kaj potem: slabše ko so razmere, prej bo tale Škoda pokazala vse svoje dobre in morebitne slabe plati.

Z dizlom v dežju

Najprej smo preizkusili edino dizelsko Scalo v ponudbi (1.6 TDI, 85 kilovatov), ki pa ima športno podvozje in menjalnik DSG. No, tole je zagotovo korak (dva, tri ...) naprej, sploh če Scalo primerjamo z njenim predhodnikom, Rapidom Spacebackom. Izstopa eleganten prostostoječi osrednji zaslon (velikosti 9,2 palca), vselej prisoten pa je tudi tisti prijazni občutek, ki ga ob dotiku ponuja kakovosten material. Nič več ni zamolkle črnine, kamorkoli obrneš glavo. Tu so novi, prijetno mehki materiali in diskretna barvna pestrost, ki jo dopolnjujejo kromirani in brušeni kovinski vstavki. Sploh obloge vrat so prijetne tako na pogled kot na otip. Prikupen bivalni ambient, tudi za daljšo vožnjo, ki si ga bo lastnik lahko še nadgradil s številnimi dodatki.

Scala, ki je na voljo že od 151 evrov na mesec, je prvi Škodin res tipični predstavnik spodnjega srednjega razreda, torej t. i. kompaktnih petvratnih modelov.

No, pa dajmo

Le pritisneš na stikalo ob volanu in že dizelski motor steče mehko in pridušeno, brez odvečnih tresljajev. Prvih nekaj kilometrov vozimo po polnih cestah, kar je ravno prav, da se s Scalo med počasno vožnjo malce bolje spoznamo. O ergonomiji ne gre izgubljati besed, naj povemo le, da sedež ponuja dovolj možnosti prilagoditev, volanski obroč – trikraki in v tem konkretnem primeru usnjen – je izdatno nastavljiv po globini, položaj armaturne plošče pa je visok, tako da je kot volana tudi po prilagoditvi vedno pravšnji, torej kar se da pravokoten na podlago. Novi sedeži so udobni, kombinacija usnja in nove tehnične tkanine suedie je prijetna, ne manjka pa niti ledvena opora.

Kot je pri Škodi že pravilo, je tudi ta model po vseh merah med večjimi: v dolžino meri dobrih 4,36 metra, v širino skoraj 1,8 metra, medosje pa so raztegnili na 2,65 metra. Da si boste lažje predstavljali: VW Golf v dolžino meri nekaj manj kot 4,26 metra.

Med dizelskim predenjem se hribovska cesta vendarle odpre, zato se temu novemu modelu odločimo pretegniti noge. Morda se 85 kilovatov ne zdi dosti, toda na od dežja mokrem (in spolzkem) asfaltu je tudi to lahko hitro preveč, zato v vsakem ovinku tipamo in sprva previdno dodajamo plin. Podvozje ostaja v nastavitvi Normal, saj tako vsaj teoretično omogoča več oprijema v dežju. Toda sčasoma zaupanje zraste, Scala se drži zamišljene linije, zato pospešujemo odločneje in zaviramo globlje v zavoju, saj je občutek na stopalki res predvidljiv. Mehko podajanje (velikega) navora in dober oprijem prednje preme sta pač ključna za tekočo vožnjo v dežju. To velja tudi za komunikativen volanski mehanizem, po katerem voznik dobiva informacije o dogajanju pod kolesi.

Izbirati je mogoče med tremi infotainment sistemi (z velikostjo zaslona do 9,2 palca), namesto klasičnih merilnikov pa ima Scala povsem prilagodljiv aktivni informacijski zaslon (s premerom 10,25 palca).

Ko tempo po urejenih in idealno zapuščenih cestah postane dovolj zabaven, je nagibanja le malce preveč. Zato sledi pritisk na gumb Mode za izbiro voznega načina in nato priklic športnega programa (ostanejo še trije: Eco, Normal in Individual), pri katerem blažilniki nekoliko otrdijo in je nadzora nad karoserijo več. Razlika je opazna, ne sicer izjemna, ampak ravno dovolj velika, da udobje ne trpi preveč, Scala pa se dinamično dvigne za korak – ali stopnico, kakor želite.

Scala je preprosto – lepa. To dokazuje tudi z nagrado red dot za oblikovanje. Je tudi prva Škoda na evropskem trgu, na kateri se je ime znamke pojavilo izpisano na zadku, med novimi zadnjimi Full LED-lučmi.

Med vračanjem na izhodišče izvrstni zvočni sistem napolni prostor z glasbo, medtem ko na velikem osrednjem zaslonu enostavno spremljamo navigacijo, ki tokrat deluje z zrcaljenjem telefona Apple CarPlay. Sicer to ni nič novega, ampak zadeva deluje brez kabelske povezave! Sistem deluje brezhibno, odzivno, sicer pa je zaslon tako ali tako kapacitivni, kar pomeni, da se odziva že na bližino prsta. Drži – zaslon na dotik, brez dotika.

Telefon v avtu in avto v telefonu: Scala je ves čas online, sistem ŠKODA Connect pa omogoča storitve, povezane z oddaljenim dostopom in prenosom informacij (odklepanje ali zaklepanje avta od koderkoli prek telefona, online, navigacija za izračun alternativne poti v realnem času glede na aktualne prometne informacije, klic v sili …). SmartLink pa omogoča brezžično povezavo telefona z avtomobilom, s tem pa predvajanje glasbe s telefona prek zvočnega sistema v Scali ali zrcaljenje telefonskih aplikacij na zaslonu infotainment sistema.

Čas za menjavo

Po dizelski različici izberemo še Scalo z motorjem, ki bo v Sloveniji zagotovo predstavljal večino prodaje. Sodobni litrski trivaljnik 1.0 TSI in ročni menjalnik, torej. Scala vpadljive dirkaško modre barve (če je za koga preveč vpadljiva, naj povemo, da je na voljo še dvanajst drugih) ima zdaj za palec manjša platišča (17-palčna, ponudba pa gre do 18) in razvaja z razkošjem opremskega paketa Style, pri katerem voznik ne bo pogrešal prav nič. Hkrati pa bo lahko marsikaj še dodal, na primer udobne usnjene (in električno gnane) sedeže, kakršne je imel testni primerek.

Kam gremo? Na tokrat osempalčnem zaslonu (razliko v primerjavi z največjim je sicer res težko opaziti, povedati pa je treba, da je na voljo še najmanjši, 6,5-palčni) s pomočjo navigacije izberemo najdaljšo pot, saj je časa za spoznavanje več kot dovolj. Trivaljnik veselo sodeluje. Lagodne potovalne hitrosti so mu pisane na kožo. Izjemna prožnost tega motorčka pri takšni vožnji pride najbolj do izraza, saj je med številnimi naselji mogoče križariti s hitrostjo med 60 in 70 kilometri na uro tudi v šesti prestavi, in to ne da bi trivaljnik protestiral, kaj šele zakašljal.

Scala ima v osnovni postavitvi 467 litrov prtljažnika (in 1.410 litrov s podrtimi naslonjali zadnje klopi). Večina njene konkurence se ustavi še pod 400 litri.

Ko se cesta začne vzpenjati, s serpentinami Scala opravi brez težav, trivaljnik zahteva malo več vrtljajev od lenobnih 1.500, nekaj več je dela z lahkotnim in predvsem zelo natančnim šeststopenjskim menjalnikom, ampak gorsko cestico in strmino obvlada suvereno. Sta pa voznika prožnost in podajanje navora pri smešno nizkih vrtljajih zazibala v lagodje tudi na gorskih serpentinah, zato je šele po nekaj zavojih desno nogo porinil odločno proti dnu – in motor se je prebudil iz polsna. S kovinsko hropečim, odločnejšim glasom je hitro sprostil svoj doslej skriti potencial, ko se je igla na merilniku vrtljajev premaknila proti oznaki štiri. Da, tudi ta trivaljnik te res lahko preseneti in ti raztegne usta v nasmeh, saj je dovolj poskočen, če se le voznik odloči za malce vzpodbude.

V ponudbi je pet motorjev (od 70 do 110 kilovatov), od tega en dizelski, trije menjalniki – ročni pet- in šeststopenjski ter samodejni (DSG), kup najnovejših asistenčnih sistemov (Side Assist, Blind Spot Detect, Rear Traffic Alert), izjemna je tudi pasivna varnost z do devetimi varnostnimi zračnimi blazinami.

Ko se dvignemo dovolj visoko in zavijemo desno, nas pričaka v živo skalo vrezana cestica s predori in izogibališči, zavoji in prevali. Izjemna testna proga, ki z lahkoto razkrije vse morebitne pomanjkljivosti podvozja. Toda tu še enkrat pridejo do izraza preprosta vodljivost in predvidljivost v zavojih. V športnem programu se Scala lahkotno giblje med ovinki, zavore so prepričljive, nagibanja je malo. Nič čudnega, med to in različico 1.6 TDI DSG, ki smo jo vozili prej, je skoraj sto kilogramov razlike.

Ko zapeljemo na avtocesto in se hitrost umiri pri dovoljenih 130 kilometrih na uro, preverimo povprečno porabo: še vedno 6,7 litra, kar je odlično glede na voznikovo občasno težko desno nogo in kar nekaj strmega vzpona. Vključimo aktivni radarski tempomat (ta je sicer lahko dejaven do hitrosti 210 kilometrov na uro), preverimo navigacijo in si prilagodimo temperaturo zdaj že lepo ogrete notranjosti. Na tistih nekaj delovišč na cesti pred nami nas opozori tudi navigacija, ki je vseskozi online.

Med 32 praktičnimi Simply Clever rešitvami so tudi lijak za dolivanje tekočine za čiščenje stekel brez polivanja, električna prtljažna vrata, električno pomična kljuka, do štirje vmesniki USB-C, dežnik v sprednjih vratih, strgalo za led z merilnikom globine profila v pokrovu rezervoarja za gorivo in še marsikaj.

Pod črto

TSI komaj slišno deluje nekje daleč spredaj, neravnine in občasne luknje v asfaltu pa uspešno zgladi sistem športnega uravnavanja blažilnikov (z dvema programoma, športnim in udobnim), tako da lahko zberemo misli in potegnemo črto pod tem, kar nam je uspelo spoznati o Scali. Predvsem se zdi, da bo v tem razredu resno premešala štrene, za kar ima vse potrebne atribute, med drugim tudi zelo prijazno ceno in financiranje. S Škodinim financiranjem 1 % je namreč na voljo že od 151 evrov na mesec. In še ena dobra novica: vaša je lahko tudi brez pologa!

