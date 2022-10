Je prejemnik prvega Teslinega tovornjaka končno znan?

Tesla je že pred petimi leti razkrila svoj električni tovornjak, ki bi ga morali pred tremi leti tudi že začeti serijsko proizvajati. Toda v vmesnem obdobju so se pojavile številne krize v avtomobilski industriji in predvsem dobaviteljski verigi, Američanom se je zavleklo tudi postavljanje novih tovarn in skrb za svoja ključna prodajna produkta – modela 3 in Y.

Toda po petih letih je zdaj očitno napočil čas, da prvi Teslin tovornjak tudi v serijski različici zapelje na cesto. Kot je prek Twitterja sporočil Elon Musk, bo 1. decembra svoj tovornjak prejel Pepsi.

Prvi od stotih rezerviranih

Ti so leta 2017 vplačali rezervacijo za sto Teslinih tovornjakov, s katerimi nameravajo zniževati ogljični odtis in stroške podjetja. Pri Pepsiju nameravajo s tovornjakom prevažati lastno pijačo in prigrizke med proizvodnimi obrati, skladišči in tudi prodajalci. Transport je zanje do zdaj predstavljal deset odstotkov vseh proizvedenih izpustov.

Teslin tovornjak naj bi imel po uradni oceni doseg do 800 kilometrov, stal pa bo okrog 180 tisoč ameriških dolarjev. Skladno z usmeritvijo senata in novega programa subvencij v ZDA bi lahko vsak kupec takega tovornjaka prejel tudi do 40 tisoč dolarjev denarne pomoči.