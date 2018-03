Je na okoljskih testih goljufal tudi BMW?

Nemško tožilstvo je zaradi domnevnih goljufij na okoljskih testih preiskalo prostore avtomobilskega proizvajalca BMW. V podjetju so hišne preiskave potrdili in izpostavili, da delo preiskovalcev spoštujejo, sprožili pa so tudi notranjo preiskavo.

Oblasti so sporočile, da tožilstvo preiskuje enega od neidentificiranih zaposlenih ali menedžerjev v BMW. Preiskali so sedež podjetja v Münchnu in eno od poslovalnic v Avstriji, sumijo pa, da je bilo v goljufijo na testih vpletenih 11.400 vozil.

Gre za sum, da je BMW uporabljal ali še uporablja napravo, s katero na testih prilagaja ravni emisij, so pojasnili na tožilstvu. Po poročanju AFP naj bi šlo za podoben sistem goljufanja, kot ga je uporabljal Volkswagen.

Volkswagen je jeseni 2015 priznal, da je 11 milijonov dizelskih avtomobilov po svetu opremil z goljufivo programsko opremo. Ta je zagotovila, da so bili izpusti škodljivih plinov v avtomobilskem izpuhu na uradnih testih nižji od dejanskih na cesti.

S tožilstva so še sporočili, da bodo zdaj preučili dokaze, ki so jih zbrali v okviru preiskav v Nemčiji in Avstriji. Dodali so, da se preiskava šele začenja.

V BMW so preiskave potrdili in ponovili stališče, da je bila pravilno programirana oprema pomotoma vstavljena v nekompatibilne modele vozil. Dodali so, da podpirajo delo preiskovalcev, sprožili pa so tudi notranjo preiskavo.