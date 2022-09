Je ferrarijev "SUV" najboljši? Taka je primerjava s tekmeci.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako se novi ferrari purosangue primerja z največjima tekmecema, to sta lamborghini urus in aston martin DBX?

Ferrari purosangue morda res ni videti kot pravi športni terenec, temveč bolj kot izrazito dinamično usmerjen avtomobil z 18,5 centimetra oddaljenosti od tal in štirikolesnim pogonom. Kljub svojevrstni obliki se novi ferrari postavlja ob bok nekaterim tekmecem, ki so na trgu že dalj časa. Najbolj neposredna sta lamborghini urus in aston martin DBX, cenovno pa ta ferrari vsaj z najzmogljivejšim motorjem V12 sega celo na področje rolls-roycea cullinana.

Ferrari je najzmogljivejši in najlažji

Purosangue je najzmogljivejši in najlažji, če ga primerjamo z urusom in DBX. Oba sta karoserijsko bližje tistemu, kar najprej razumemo pod oznako športni SUV. Moč dvanajstvaljnika znaša 725 "konjev". Aston Martinov DBX poganja motor V8 z močjo 707 "konjev", najzmogljivejšo različico urus performante pa motor s 666 "konji". Urus zmore najvišjo hitrost 303 kilometre na uro, DBX pa lahko pospešuje do 310 kilometrov na uro. Enako tudi ferrari purosangue.

Izrazita je razlika pri masi. Ferrari je dobrih 200 kilogramov lažji od aston martina DBX in 117 kilogramov od urusa performante. Tudi razporeditev mase 49 : 51 je za ferrari skoraj idealna.

Največja razlika pa bo vendarle pri ceni …

Izhodiščna cena za purosangueja z motorjem V12 je namreč kar 390 tisoč evrov. Aston martin DBX bo stal okrog 230 tisočakov, urus performante pa dobrega četrt milijona evrov. Medtem ko je urus prodajni hit pri Lamborghiniju, Ferrari vsaj za zdaj v ospredje potiska svoje klasične superšportnike in "športnemu terencu" namenja kvečjemu 20 odstotkov svoje letne prodaje.

Prvi serijski ferrari s štirimi vrati. Foto: Ferrari

Aston martin DBX. Foto: Aston Martin

Pogled v notranjost

Ferrari purosangue. Foto: Ferrari

Aston martin DBX. Foto: Aston Martin

Lamborghini urus. Foto: Lamborghini