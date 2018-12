Proti varščini pol milijona evrov izpustili enega od vodilnih v Nissanu

Japonski avtomobilski proizvajalec Nissan je Ghosna in njegovo desno roko Kellyja preiskoval več mesecev na podlagi navedb žvižgača, da sta pripravila shemo, po kateri naj bi Ghosn med junijem 2011 in junijem 2015 prikril za pet milijard jenov (okoli 39 milijonov evrov) dohodka.

S prikrivanjem naj bi začel v poslovnem letu 2009/2010, ko je začelo veljati zakonsko določilo, po katerem morajo podjetja, katerih menedžerji zaslužijo več kot 100 milijonov jenov (trenutno okoli 775.000 evrov), to prijaviti.

Nissanova sredstva naj bi porabil za svoji rezidenci v Braziliji in Libanonu

Po navedbah žvižgača so bila Nissanova sredstva porabljena za Ghosnovi rezidenci v Braziliji in Libanonu, in to v glavnem naskrivaj in brez vednosti delničarjev, čeprav bi morala biti knjižena kot Ghosnovo plačilo. Japonski mediji poročajo, da naj bi Ghosn poleg tega denar podjetja doniral hčerini univerzi, z njim plačal družinsko potovanje in plačeval svoji sestri okoli 100.000 dolarjev na leto za fiktivne svetovalne storitve.

Po aretaciji so 65-letnega menedžerja, ki je vodil povezavo Renaulta, Nissana in Mitsubishija, odslovili iz upravnih odborov Nissana in Mitsubishija, medtem ko v Renaultu ostaja predsednik in glavni izvršni direktor.

Ghosn je v priporu že vse od 19. novembra. Sodišče zanj za zdaj še ni razpisalo datuma za začetek sojenja in bo najverjetneje ostal v priporu vsaj do 1. januarja.

Kelly je očitke tožilstva zavrnil kot neosnovane ter zahteval izpustitev iz pripora z navedbo, da je bolan in potrebuje zdravljenje. Tožilstvo je izpustitvi v zameno za plačilo varščine sicer nasprotovalo, a je sodišče ugovor tožilstva zavrnilo in Kellyja izpustilo iz pripora.