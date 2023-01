Japonski SUV po evropsko: tako za mlade kot starejše?

Corolla cross daje vtis pomanjšane različice RAV4. Foto: Gregor Pavšič Kot zadnjo med petimi finalisti izbora Slovenski avto leta nekoliko podrobneje predstavljamo še toyoto corollo cross, ki se je med finalisti slovenskemu trgu lani pridružila zadnja. Corolla cross je nov Toyotin izdelek, ki so ga pripravili po meri evropskih prodajnih trendov. Med vsemi finalisti je prejel tudi najvišjo oceno varnostnega testa Euro NCAP.

V osrčju avtomobila je Toyotin samopolnilni hibridni pogon pete generacije, ki je v kombinaciji z dvolitrskim bencinskim motorjem trenutno tudi edina mogoča izbira - z dizelskimi motorji je Toyota pri športnih terencih opravila že pred leti z večjim modelom RAV4. Izbirati je mogoče med dvo- in štirikolesnim pogonom, razlika v ceni pa znaša 2.200 evrov.

Tekmec tako manjšim kot večjim športnim terencem

Podrobneje bomo toyoto corollo cross še ta mesec predstavili v obširnem testu. Avtomobil je zanimiv že dimenzijsko, saj spada v vmesni razred med srednje in majhne križance oziroma športne terence. Tako postaja tekmec številnim vozilom, tako tistim manjšim kot tudi tistim malo večjim.

Po velikosti spada nekam vmes, kjer se med športnimi terenci odpira vse pomembnejši del trga. Avtomobil pri Toyoti spada med modela RAV4 in C-HR, dolg je 4,46 metra, medosje meri 2,64 metra.

Pri Toyoti so lani v Sloveniji prodali 200 vozil corolla cross, prihodnje leto jih želijo, če bodo dobave iz tovarne dovolj velike, še vsaj 400. Po besedah trgovcev se za avtomobil odločajo tako mlade družine kot tudi starejši.

V Evropi je na voljo s hibridnim pogonom pete generacije na osnovi dvolitrskega bencinskega motorja. Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti brez oblikovalskih presežkov, a zato je funkcionalnost enostavna in dobra. Foto: Gašper Pirman

Prostorsko zelo solidna, za uporabo preprosta

Prve predvsem zaradi relativno dobrega razmerja med ceno, prostornostjo in praktičnostjo, tisti drugi pa zaradi nezahtevnega upravljanja vozila in višjega položaja sedenja. Čeprav ima corolla cross na vrhu sredinske konzole povsem solidno velik digitalni zaslon, je veliko gumbov pod njim povsem klasičnih. Pri nekaterih stikalih se celo dobro sliši tisti klik, kar daje vozilu vtis terenskosti. Ergonomija bo tako odlična tudi za starejše, žal pa zanje v menijih ni možnosti slovenskega jezika. Za tega bo treba uporabiti vmesnik kot je Applov Car Play.

In še cena: corolla cross v Sloveniji stane od slabih 34 tisoč evrov naprej. V povprečju so slovenski kupci zanjo skupaj s popusti odšteli okrog 35 tisoč evrov. Še nekaj dodatnih podatkov v spodnjih odgovorih uvoznika znamke Toyota v Sloveniji.

Kakšen bo prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022, kakšni so obeti za 2023?



Prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022 je presegel naša pričakovanja. Sklenili smo namreč več kot 200 pogodb. Obeti letošnjega leta pa so žal odvisni od dobavljivosti. Pričakujemo, da jih bomo prodali približno 400, čeprav je povpraševanje precej večje.



Kako je v povprečju opremljen avtomobil (oprema, motor) in kolikšna je okvirna povprečna cena prodanega avtomobila?

Poleg osnovne opreme in paketa aktivne varnosti, ki je že del serijske opreme, corolle cross dodatno ponuja še sprednje in zadnje parkirne senzorje s funkcijo avtomatskega zaviranja, sistem prepoznavanja vozil v mrtvem kotu, sistem prepoznavanja vozil v mrtvem kotu ob vzvratni vožnji s funkcijo avtomatskega zaviranja in pomoč za varen izstop iz vozila. Serijsko udobje pa nadgrajuje še z gretjem sprednjih sedežev in volana. Okvirna cena z vključenimi popusti se trenutno giblje okoli 35 tisoč evrov. To ceno zagotavljamo za vsa vozila, dobavljena v letu 2023.



Kakšen profil kupcev se odloča za ta avtomobil (predvsem starost, delitev po spolu, če je razlika očitna itd.)?



Za corollo cross se odločajo predvsem mlade družine z otroki in starejši, upokojenci. Je namreč udobno, prostorno, praktično in varčno vozilo z izpopolnjeno hibridno tehnologijo, ki varnost in vozniško izkušnjo postavlja na prvo mesto.



Kakšno je razmerje med fizičnimi in pravnimi kupci?



Fizične osebe predstavljajo približno 80 odstotkov kupcev.



Koliko kupcev še zanima ročni menjalnik?



Corolla cross z ročnim menjalnikom ni na voljo, kar je za naša elektrificirano-hibridna vozila že standard. Je pa zanimanje za ročni menjalnik še vedno prisotno.

Za Toyoto večji zaslon na sredinski konzoli. Slovenščine ni, zanjo bo treba uporabiti vmesnik kot je Applov Car Play. Foto: Gašper Pirman

Dovolj širok kot odpiranja zadnjih vrat. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost na zadnji klopi za odrasle osebe. Prostora ni ravno na pretek, ga pa je dovolj. To bodo zadaj lahko potrdili tudi otroci Foto: Gregor Pavšič

Prava "oldschool" fizična stikala in brezžično polnjenje mobilnega telefona. Foto: Gregor Pavšič