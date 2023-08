Japonec, oblikovalec ferrarija enza, se je komaj izognil zaporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ken Okuyama je s ferrarijem enzo užival v ovinkih na gorski cesti v prefekturi Yamagata, pri tem pa ga je zaneslo onkraj črke zakona. Omejitev hitrosti je presegel za 88 kilometrov na uro. Na odseku z omejitvijo hitrosti 40 je Japonec peljal 128 kilometrov na uro. To je storil sredi dopoldneva, kar je njegov položaj še poslabšalo.

Okuyama je Pininfarino zapustil leta 2006, danes ima svoje oblikovalsko podjetje. Foto: Wikimedia Commons

Po enem letu je zdaj sledila sodna obravnava prekrška. Čeprav je Okuyamov odvetnik hitro vožnjo poskušal upravičiti, da je bila potrebna za hlajenje šestlitrskega motorja V12 s 660 "konji", sodnika ni prepričal. Tako kot so zahtevali tožilci, je odločil tudi sodnik – Okuyama mora za štiri mesece v zapor. Toda kazen je nato vendarle spremenil v pogojno in če se bo Japonec v tem času izmikal prehitri vožnji, zapora vendarle ne bo videl. Okuyama se je moral tudi opravičiti japonski javnosti in zapriseči, da tako hitro ne bo več vozil.

Ferrari je enza izdeloval med letoma 2002 in 2004, skupno so izdelali 400 avtomobilov. To je bil tudi prvi ferrari, ki ga je oblikoval posameznik neitalijanskih korenin. Okuyama je takrat delal za Pininfarino, danes pa ima svoje oblikovalsko podjetje.