Športni pedigre in dobri obeti za "baby" jaguarja

Prevlada terencev je z vsakim dnem večja in praktično ni več proizvajalca vozil, ki v tem segmentu avtomobilov nima svojega predstavnika. Jaguar je svojo zgodbo začel pisati z večjim F-paceom, modelno ofenzivo pa nadaljuje z manjšim E-paceom, ki bo k znamki privabil mlajše in predvsem nove kupce. V Evropi je skoraj vsak drugi avtomobil SUV, zato je bil prihod novega terenca neizbežen. Audi Q3 in BMW X1 sta v premijskem delu samovala skoraj štiri leta in si praktično z vsakim letom odrezala večji kos pogače, svoj delež pa sta dobila tudi britanska bratranca discovery sport in range rover evoque.

Poznana arhitektura, ki obljublja športne užitke

Če je kje oznaka športni terenec primerna statusu avtomobila, je to tukaj. E-pace sloni na že poznani arhitekturi skupine JLR (njeni začetki segajo k fordu mondeo), ki si jo deli z modelom evoque. Toda kot se za divjo mačko spodobi, je novejši e-pace bistveno bolj športno usmerjen. Z velikimi kolesi, nižjim vzmetenjem in dobrimi voznimi lastnostmi bo zadovoljil potrebe športnega voznika, manj poudarka pa je tokrat na terenskih užitkih.

Za vstopni model znamke primerna bo tudi motorna paleta, ki jo sestavljajo izključno dvolitrski štirivaljniki. Na začetku seznama se je znašel dizel s 150 "konjskimi" močmi, sledi najverjetneje najbolje prodajani dizel s 180 "konji", vrh pa zaseda najmočnejši dizelski agregat z 240 "konji". Bencinska agregata še nekoliko bolj poudarita njegov športni značaj. Prvi ima 250 "konjev", drugi 300. V kakšno breme mu je visoka masa, osnovna različica ima kar 1.775 kilogramov, močnejši in bolje založeni e-pace pa 1.894 kilogramov, bomo videli na testu.

Poleg šeststopenjskega ročnega menjalnika je na voljo še devetstopenjski samodejni ZF-ov menjalnik, navor se lahko prenaša na sprednji kolesni par ali pa prek dveh različic štirikolesnega pogona.

Oblikovno sledi smernicam podjetja, vendar prinaša nekaj unikatnih dizajnerskih elementov, s katerimi izstopa na cesti. Foto: Gašper Pirman

Športno potniško kabino krasita odličen položaj za volanom in dobra ergonomija. Foto: Gašper Pirman

Na vetrobransko steklo so dodali majhna jaguarja, ki le potrjujeta igriv značaj avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Konkurenca vročim kombilimuzinam?

Kljub terenskim genom je e-pace nedvomno pravi športnik. Ker vse več kupcev, tudi tistih, ki so do zdaj vozili športno nabrite kombilimuzine, posega po manjših terencih, jim želijo pri Jaguarju pripraviti enakovredno zamenjavo. Športni občutki se prenašajo tudi v potniško kabino. Večino elementov so si oblikovalci sicer izposodili pri večjem bratu, a e-pace se je v kratkem druženju pokazal kot pravi premijski predstavnik. V nekaj desetih minutah uporabe izstopata odličen položaj za volanom ter za njegov razred razmeroma prostorna potniška kabina. Kot se za najvišji paket First Edition spodobi, je tako opremljen e-pace poln različnih tehnoloških bombončkov in ravno v tem je skoraj pred večjim f-paceom.

Korak v pravo smer

E-pace predstavlja korak naprej v Jaguarjevi modelni paleti. Z zanimivim dizajnom potniške kabine, športnim pedigrejem in tehnološko naprednostjo je pripravljen na boj z evropskimi tekmeci. Tudi s cenovnega vidika je najmanjši Jaguar v liniji s tekmeci. Osnovni spredaj gnani dizel s 150 "konji" stane od 33.500 evrov. Najbolje prodajana različica bo vašo denarnico izpraznila za vsaj za 38.500 evrov, za bencinske užitke pa bo treba pripraviti vsaj 36.500 evrov. Glede na dolg seznam doplačilne opreme pa je končna meja postavljena visoko, najbolje opremljeni First Edition stane namreč velikih 63.500 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman