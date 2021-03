Izkupiček leta: Tesla v Sloveniji na vrhu, kaj pa ostali?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobilski trgovci so v prvih dveh mesecih v Sloveniji prodali 168 novih električnih avtomobilov. Tudi po zaslugi spletne prodaje je na vrhu Tesla z modelom 3, ki je v dveh mesecih prepričala 39 novih kupcev.

Prodajo novih avtomobilov so predvsem januarja okrnili še zaprti prodajni saloni. Celotni avtomobilski trg je bil tudi februarja 12,9 odstotka pod ravnjo lanskega februarja, ko epidemije covid-19 in z njo povezanih ukrepov še ni bilo. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je prodaja novih avtomobilov upadla za 21,6 odstotka, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

V prvih dveh mesecih je upadla tudi prodaja električnih avtomobilov in sicer za 36 odstotkov. V prvih dveh mesecih lanskega leta so jih prodali 288, letos še 168. Ob tem so letos registrirali še 15 priključnih hibridov.

V dveh mesecih v Slovenijo 39 Teslinih modelov 3 in 27 Renaultovih zoejev

Med vsemi je na vrhu Teslin model 3, ki je prepričal 39 kupcev. Tesla prodaja prek spleta in zato so njeno znamko tudi zaprti saloni manj prizadeli. Sledita oba Renaultova električna avtomobila zoe in twingo, zoe je bil februarja tudi uspešnejši od Teslinega modela 3.

V primerjavi z lanskim začetkom leta v prodaji ni več Volkswagnovega e-golfa, kljub koncu proizvodnje pa so uspeli trgovci registrirati še 11 Škodinih e-citigojev in deset Volkswagnovih e-upov. Slabša je prodaja novejših in dimenzijsko večjih električnih vozil, ki pa se morda na pričakovano (lansko) raven dvitne ob normalizaciji avtomobilske prodaje.

Prodaja novih električnih avtomobilov v Sloveniji: