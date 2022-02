Izjemni posnetki: tako hitro niso vozili že 20 let #video

Do zmage tudi po zraku. Kalle Rovanpera in sovoznik Jonne Halttunen (toyota yaris WRC) sta z zmago na Švedskem prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Njegova končna povprečna hitrost je bila 121,9 kilometra na uro, na eni preizkušnji pa je presegel tudi povprečje 140 kilometrov na uro.

Do zmage tudi po zraku. Kalle Rovanpera in sovoznik Jonne Halttunen (toyota yaris WRC) sta z zmago na Švedskem prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Njegova končna povprečna hitrost je bila 121,9 kilometra na uro, na eni preizkušnji pa je presegel tudi povprečje 140 kilometrov na uro. Foto: Red Bull

Švedski reli za svetovno prvenstvo se je letos preselil iz Karlstadta mnogo severneje, in sicer v okolico mesta Umea. Ta leži 600 kilometrov severno od Stockholma in 400 kilometrov pod mejo arktičnega kroga. Prave idilične razmere so poskrbele za napet in izjemno hiter reli. Čeprav je to edini pravi zimski reli in poteka po snegu ter ledu, prav na Švedskem tradicionalno vidimo enega najhitrejših relijev leta. Z vidika povprečnih hitrosti ga prekaša le še poletni makadamski reli po Finski.

Ta konec tedna v okolici Umee sicer nismo videli najhitrejšega relija svetovnega prvenstva vseh časov, zato pa so izstopale povprečne hitrosti na nekaterih preizkušnjah.

Pogoji za dirkanje so bili letos na Švedskem zares idilični. Foto: Red Bull

Danes zjutraj je na 16. hitrostni preizkušnji Kalle Rovanpera (Toyota) kot prvi ta konec tedna presegel povprečno hitrost 140 kilometrov na uro. Zadnjič se je to zgodilo leta 2000 (Didier Auriol, seat cordoba WRC), pa še to na zelo specifičnem reliju Safari v Keniji. Zunaj Afrike so povprečje 140 kilometrov na uro zadnjič presegli leta 1992 v Argentini (Carlos Sainz, toyota celica). Mednarodna avtomobilska zveza FIA je pozneje tudi uvedla omejitve, ki so organizatorje prisilili, da so z umetnimi šikanami znižali povprečne hitrosti in teoretično pazili na varnost tekmovalnih posadk.

Toda dolgim ravnim odsekom na Švedskem niso bili kos. Na osemnajsti preizkušnji je Esapekka Lappi (Toyota) najprej vozil s povprečno hitrostjo 140,88 kilometra na uro, tik za njim pa je dosežek izboljšal še Thierry Neuville (Hyundai). Njegova dosežena hitrost, ki je postala rekord tega relija, je bila 141,08 kilometra na uro.

Ponovil zmago očeta, takrat je bil star šele štiri mesece

Zmagovalec relija je postal Kalle Rovanpera (Toyota), ki je vodil večino relija in se v soboto z nekaj odličnimi časi uspel odlepiti od sicer izenačene konkurence. Rovanpera je z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku letošnjega svetovnega prvenstva. Z zmago na Švedskem je ponovil uspeh očeta Harrija, ki je švedski reli s peugeotom 206 WRC dobil leta 2001 – mali Kale je bil takrat star komaj štiri mesece. To je za Rovanpero tretja zmaga za svetovno prvenstvo, prvi dve je lani osvojil v Estoniji in Grčiji. Komaj 21-letni Finec je tudi najmlajši zmagovalec relija za svetovno prvenstvo.

Na Švedskem je imel pred konkurenco 22 sekund prednosti, še najbližje sta mu prišla Neuville (Hyundai) in Lappi (Toyota). Osmoljenci relija so Elfyn Evans (Toyota, odstop po napaki), Ott Tanak (Hyundai, tehnične težave) in Craig Breen (M-Sport Ford, napaka). Svetovno prvenstvo se bo od 21. do 24. aprila nadaljevalo z asfaltnim relijem na Hrvaškem.

Thierry Neuville (Hyundai) na postavil najvišjo povprečno hitrost na posamezni hitrostni preizkušnji. Najvišje povprečje je bilo 141,08 kilometra na uro. Foto: Red Bull

Najhitrejši reliji na Finskem in Švedskem

Najhitrejši reli svetovnega prvenstva sicer ostaja izvedba relija po Finski iz leta 2016, ko je zmagovalec Kris Meeke (Citroen) vozil s povprečno hitrostjo 126,62 kilometra na uro. Zelo blizu temu dosežku je bil leto pozneje tudi Lappi (Toyota). Na Švedskem smo najhitrejši reli videli leta 2020, ko je imel zmagovalec Elfyn Evans (Toyota) povprečno hitrost več kot 124 kilometrov na uro.

Med tridesetimi najhitrejšimi reliji sicer vidimo le Finsko, Švedsko in Kenijo, pa tudi lanski zimski reli Artic na Finskem, eno izvedbo relija v Argentini in dva relija po Poljski.

In najpočasnejši v prvih 50 letih uradnega svetovnega prvenstva? Leta 1973 je bila povprečna hitrost zmagovalca relija San Remo, to je bil Jean-Luc Therier (renault alpine A110), le 44 kilometrov na uro.

Deset najhitrejših relijev v SP:

Povpr. hitrost Voznik Dirkalnik Finska 2016 126,62 km/h Kris Meeke Citroen DS3 WRC Finska 2017 126,16 km/h Esapekka Lappi Toyota Yaris WRC Finska 2015 125,44 km/h Jari-Matti Latvala VW Polo WRC Švedska 2020 124,28 km/h Elfyn Evans Toyota Yaris WRC Finska 2021 123,73 km/h Elfyn Evans Toyota Yaris WRC Finska 2012 122,89 km/h Sebastien Loeb Citroen DS3 WRC Finska 2010 122,80 km/h Jari-Matti Latvala Ford Focus WRC 09 Finska 2018 122,57 km/h Ott Tanak Toyota Yaris WRC Finska 2005 122,49 km/h Marcus Gronholm Peugeot 307 WRC Finska 2019 122,48 km/h Ott Tanak Toyota Yaris WRC

Snežne bankine nudijo voznikom tudi nekaj pomoči, a kaj hitro lahko dirkalnik tudi posrkajo vanje. Foto: Red Bull

Odličen oprijem na snegu in ledu je zasluga posebnih pnevmatik z žebljički. Te pnevmatike so tudi mnogo ožje, kar zagotavlja boljši oprijem. Tovarniške specialke razreda Rally1 so bile na Švedskem opremljene s pnevmatikami dimenzij 205 65 R15. Pnevmatika je torej široka le 205 milimetrov.

Uradni dobavitelj pnevmatik za svetovno prvenstvo je Pirelli. Ti so na Švedsko pripeljali okrog 1.400 pnevmatik, od tega je bilo 1.200 pnevmatik sottozero ice J1B namenjenih najhitrejšim dirkalnikom razreda Rally1 in Rally2. Vsaka pnevmatika je imela 384 že v tovarni s posebnim patentiranim postopkom vulkaniziranja vgrajenih žebljičkov iz tungstena. Najhitrejši tovarniški vozniki so imeli za celoten reli na voljo do 26 pnevmatik.