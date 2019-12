Izjemna zgodba iz ZDA: Lamborghini izpeljal nočno presenečenje

Sterling Backus je s svojim 12-letnim sinom že skoraj dve leti izdeloval repliko lamborghinija aventadorja. Postal je prava internetna senzacija, saj naj bi bil to avtomobil sposoben tudi čisto prave vožnje. Za pogon je Američan nameraval uporabiti 5,7-litrski motor V8 iz chevrolet corvette.

Oče in sin v čisto pravem lamborghiniju aventadorju. Foto: Lamborghini Lamborghini je repliko zamenjal s pravim aventadorjem

Backus je repliko izdeloval iz čiste strasti do Lamborghinijevih avtomobilov, to pa so opazili tudi v vodstvu družbe v Sant' Agati Bolognese. Zgodbo Backusovih so uporabili v svojem božičnem videu.

Do njih so s pomočjo očeta prišli sredi noči, zamenjali repliko s čisto pravim aventadorjem S roadsterjem, in tako poskrbeli za popolno presenečenje 12-letnega sina. Črnega aventadorja so jim na uporabo pustili za dva tedna.

Kot so še sporočili iz Lamborghinija, niso privrženci kopiranja in izdelovanja replik svojih avtomobilov, vseeno pa so se odločili podpreti očitno in prav nič zaigrano predanost do italijanskih superšportnikov.