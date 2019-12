Izjemno poslovanje Lamborghinija: novice o krizi so kot šala

Medtem ko se velikoserijska avtomobilska industrija pripravlja na krizo in opozarja na padanje prodaje vozil, na drugi strani ekskluzivni proizvajalci dosegajo odlične rezultate in napovedujejo novo rast. Tak primer je tudi Lamborghini, ki svojo prodajo povečuje že devet let zaporedoma.

Lamborghini je v zadnjih letih zabeležil izjemno rast prodaje svojih avtomobilov, ki raste že deveto leto zaporedoma. To so dosegli z novimi modeli in predvsem prvim športnim terencem urusom. Pred dvema letoma so prodali še štiri tisoč, letos pa bodo Italijani pod lastništvom Volkswagna predvidoma že presegli mejo osem tisoč prodanih vozil. Njihovi avtomobili so izjemno zaželeni. Nekateri kupci so tako neučakani, da plačajo dodatnih 25 tisočakov za urusa iz prodajnega salona in se tako izognejo tudi devetmesečnemu čakanju na naročeni avtomobil, je v pogovoru za Autonews Europe povedal predsednik Lamborghinija Stefano Domenicali.

Več kot polovica vseh kupcev Lamborghinija se odloči za model urus. Foto: Lamborghini

Čakalna doba za novega lamborghinija je torej dolga. Na urusa kupci čakajo okrog devet mesecev, na huracana pa približno pol leta. Kdor želi aventadorja v različici S, mora čakati eno leto. V Evropi so kupci pripravljeni čakati, a vse več premožnih kupcev iz Azije, Bližnjega vzhoda in tudi Kalifornije pa raje plača več in takoj vzame razpoložljiv avtomobil iz prodajnega salona.

Urus je pričakovano močno povečal prodajo Lamborghinja. Domenicali razkriva, da je 70 odstotkov njegovih kupcev za Lamborghini povsem novih, stari pa so od 45 do 55 let. Letos bo urus predstavljal okrog 55 odstotkov vse prodaje Lamborghinija. To pomeni 4.500 vozil.

Razprodali avtomobil za dva milijona evrov, ki ga kupci sploh niso videli

Prek magične meje 10 tisoč prodanih vozil v enem letu namerava Domenicali pognati Lamborghini kvečjemu med leti 2025 in 2027, ko načrtuje nov model. Tudi v vmesnem obdobju pa se za rast prihodkov Italijani ne smejo bati.

Dva milijona vreden model sian - izdelali jih bodo le 63 - so razprodali le v treh mesecih. Kupci so ga naročili samo po ogledu makete v razmerju 1:3 in nekaj računalniško generiranih videov prihodnjega avtomobila. Kdor želi na podlagi obstoječega modela izdelati povsem svojo različico, mora odšteti najmanj 3,5 milijona evrov.