Izjemna priložnost za Audi Q2, Q3, Q5 pri Porsche Inter Auto

Športni terenci (SUV modeli), so postali izjemno priljubljeni zaradi številnih razlogov – vsestranskost, prostornost, udobje in varnost. Zdaj je pred vami odlična priložnost za športnega terenca znamke Audi – izberite svojega Audi Q2, Audi Q3 ali Audi Q5 v posebni ponudbi. Naj tudi vas navdušijo najnovejši modeli SUV znamke Audi in si zagotovite nepozabno doživetje pri Porsche Inter Auto.

Vsak Audi SUV predstavlja vrhunec tehnologije, oblikovanja in udobja

Občutite prednost z najbolj priljubljenimi Q-modeli znamke Audi! Napreden dizajn, prostor za vse vaše ideje, osupljivi matrični LED-žarometi, izjemna moč in čista svoboda. Q-modeli znamke Audi predstavljajo prednost, ki jo lahko občutite. Vse, kar šteje, je pred vami. Se sliši vznemirljivo? Dovolite, da vas navdušimo. Posebna ponudba velja za vozila na zalogi in za nova naročila v tovarno – velja ob sklenitvi finančnega lizinga in zavarovanja** pod pogoji Audi BON – preverite pogoje in veljavnost akcije pri prodajalcih.

Posebna ponudba za najnovejše Audijeve modele SUV! PREVERITE AKCIJSKO PONUDBO: Audi 2024 akcija

SEZNAM VOZIL: Audi Ponudba za novi Audi Q2 30 TFSI (110 KM) ž e od 22.990 €*: akcijska cena s popustom in AUDI BON financiranjem* Ponudba za novi Audi Q3 35 TFSI (150 KM) že od 29.990 €*: akcijska cena s popustom in AUDI BON financiranjem* Ponudba za novi Audi Q5 35 TDI S tronic (163 KM) ž e od 41.990 €*: akcijska cena s popustom in AUDI BON financiranjem*

Novi Audi Q2: dinamični dizajn, izjemen užitek v vožnji!

Audi Q2 – urbani SUV prepriča z močnim dizajnom, raznolikimi funkcijami sistema Infotainment in dinamično tehnologijo podvozja. Za izjemen užitek v vožnji z vozilom Audi Q2 poskrbijo močan pogon in inovativne tehnologije. Dovolj prostora za vsakodnevna opravila: prostornina prtljažnika pri podrtem naslonjalu zadnjih sedežev znaša do 1.050 litrov. Audi Q2 je kompaktni športni terenec, ki združuje drzen slog z zmogljivostjo in vsestranskostjo. Kljub svojim kompaktnim dimenzijam ponuja občutek prostornosti in udobja v notranjosti. Q2 izstopa s svojim sodobnim oblikovanjem, dinamičnimi linijami in agresivnim sprednjim delom. Znotraj ponuja visokokakovostne materiale, napredne tehnološke funkcije in dovolj prostora za potnike in prtljago. Na voljo so različni motorji, vključno s športnimi različicami, ki zagotavljajo odlično zmogljivost. Audi Q2 je idealna izbira za tiste, ki iščejo eleganten in vsestranski mestni terenec.

Novi Audi Q3: vsestranski talent. Samozavesten videz in praktičnost.

Audi Q3 – družinski SUV s številnimi talenti – druga generacija modela Audi Q3 je videti samozavestno in ponuja bogato praktično dodatno opremo. Audi Q3 s svojim dinamičnim videzom zagotavlja urbani način življenja. Audi Q3 je srednje velik športni terenec, ki združuje eleganco, udobje in zmogljivost. Zunanjost modela Q3 odraža dinamičen in sodoben dizajn, ki privlači pozornost na cesti. Notranjost je oblikovana z visokokakovostnimi materiali in zagotavlja obilo prostora za potnike ter prtljago. Prostornina prtljažnika modela Audi Q3 pri podrtem naslonjalu zadnjih sedežev znaša vse do 1.525 litrov. Audi Q3 je opremljen s številnimi naprednimi tehnološkimi funkcijami, vključno z digitalnim kokpitom, naprednimi asistenčnimi sistemi in povezljivostjo pametnih naprav. Z različnimi možnostmi motorjev in pogona je Audi Q3 primeren tako za mestno vožnjo kot za avanture na odprtih cestah.

Novi Audi Q5: združuje športnost in visoko stopnjo uporabnosti pri vsakodnevnih vožnjah

Audi Q5 je srednje velik luksuzni terenec, ki združuje prestiž, udobje in zmogljivost na visoki ravni. Njegova športna oblikovalska govorica očara že na prvi pogled. Njegova dinamičnost zahvaljujoč štirikolesnemu pogonu quattro navduši na vsaki vožnji. Zasnova prostornosti modela Audi Q5 zagotavlja dovolj prostora za pet oseb ter udoben prostor za glavo in noge. Z elegantnim in privlačnim zunanjim dizajnom ter prefinjeno oblikovano notranjostjo Q5 ponuja vrhunsko izkušnjo vožnje. Notranjost je obložena z najkakovostnejšimi materiali in opremljena z najnovejšimi tehnološkimi in varnostnimi funkcijami. Audi Q5 ponuja široko paleto možnosti motorjev, vključno z učinkovitimi dizelskimi in bencinskimi motorji ter hibridnimi pogonskimi sklopi. S svojo zmogljivostjo, udobjem in prestižem je Audi Q5 idealna izbira za tiste, ki si želijo vrhunsko izkušnjo vožnje v vsakem pogledu.

Zakaj so novi Audijevi modeli SUV iz te ponudbe zares odlična izbira, nam je zaupal Denis Rojs, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto.

"Kupcem so v tej izjemni ponudbi na voljo eni izmed najbolj zaželenih športnih terencev SUV znamke Audi. Audi Q2 je vsestransko uporaben, Audi Q3 zagotavlja več dinamike in prostora, za najzahtevnejše pa je tukaj največji Audi Q5. Vsi modeli so v tej ponudbi odlično opremljeni z zmogljivimi in varčnimi motorji. Kupci si jih lahko opremijo z dodatno opremo, izberejo barvo, platišča in vse drugo po svojih željah. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi bon in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene," pravi Denis Rojs.

Foto: Porsche Inter Auto

Bi radi menjali staro za novo? Hitro in preprosto:

odkup vozil in hitra cenitev vozila,

in hitra cenitev vozila, dodatne ugodnosti staro za novo,

ugodno financiranje in zavarovanje.

Vas zanimajo najnovejša vozila znamke Audi? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center - 041 392 204 Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Nejc Vuk, tel. +386 2 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

Pogoji akcije Audi

Pogoji akcije Audi

Fotografije so simbolne, preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih! Vozilo na fotografijah lahko vsebuje dodatno opremo ob doplačilu – preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih! Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb.

Poraba za model Audi Q2 30 TFSI, kombinirana vožnja: 5,5 – 6,3 l/100 km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 125 – 143 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Poraba za model Audi Q3 35 TFSI, kombinirana vožnja: 6,3 – 7,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 142 – 177 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0370 g/km. Poraba za model Audi Q5 35 TDI, kombinirana vožnja: 5,6 – 5,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 147 – 153 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0578 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto, d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana za Audi BON (višina Audi BON je odvisna od modela), do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO, d. o. o., in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila prek zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo, d. o. o. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto, d. o. o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si

