Izdelovalec iPhonov se bo lotil še avtomobilov

Foxconn je svetovno poznano podjetje predvsem zaradi povezave z ameriškim gigantom Apple. Kitajci namreč sestavljajo mobilnike iPhone, a zdaj želijo svoj delež tudi med električnimi avtomobili. Kot pravijo je Tesla kot iPhone, oni pa bi radi pri avtomobilih postali to kar je Android med mobilniki.

Foxconn je na svojem dogodku HHTD 20 prvič pokazal svojo odprto arhitekturo za električna vozila, ki jo bodo za splošno dobro in brezplačno delili tudi z drugimi podjetji.

Ena osnova, več baterij in modelov

Tako kot arhitekture drugih proizvajalcev je tudi njihova fleksibilna in je lahko osnova za vrsto različnih baterijskih paketov. Še več, na njej lahko slonijo tudi različni modeli - od enoprostorca, limuzine do vseh oblik športnih terencev. Pametna arhitektura podpira tudi različne dolžine medosnih razdalj, med 2.750 do 3.100 milimetri, prav tako se lahko prilagodi višini avtomobila oziroma lahko proizvajalec spreminja oddaljenost od tal.

Kar se tiče zmogljivosti, pri Foxconn navajajo tri baterijske pakete z 93, 100 in 116 kilovatnimi urami, ki poganjajo elektromotor spredaj ali zadaj, opcija je tudi dvojni elektromotor za štirikolesni pogon. Osnovna različici z motorjem spredaj ima 95 kilovatov, na voljo je tudi močnejši elektromotor z 150 ali 200 kilovati. Če je motor nameščen zadaj se moč ustavi pri 150, 200, 240 in 340 kilovatih.

Na voljo je tudi najnovejša programska oprema, ki podpira samodejno vožnjo. Del paketa so lahko tudi Amazon Alexa, Android Auto in Apple Carplay. Kot poroča Reuters bodo pri Foxconn izdelovali električna vozila za kitajski trg za skupino FCA.