Italijani potrdili: prihaja še zadnji bik z motorjem V12

Lamborghini že razvija naslednika zdaj že ostarelega aventadorja, ki bo predstavljen do konca leta in na ceste zapeljal nekaj mesecev kasneje. Še vedno bo imel vgrajen atmosferski dvanajstvaljnik, a mu bo pomagal še hibridni pogon. Šlo naj bi za zadnji model s tem motorjem, kasneje bodo vsi lamborghiniji vsaj v določeni meri elektrificirani in prijaznejši do okolja.

"Moramo storiti to, če želimo ostati Lamborghini, potem ko bomo na novo zasnovali Lamborghini. Spremeniti vse, ne da bi spremenili vse," je za Autocar povedal Stephan Winkelmann, nekoč vodja Bugattija in Audi Sporta ter današnji izvršni predsednik Lamborghinija. Leto 2021 je po njegovih besedah leto stabilizacije, leta 2022 pa se bo začel proces dviga na naslednjo raven.

Hibridno tehnologijo bo dobil od divjega brata

Preden bo aventador pripravljen na uradno razkritje, se bodo pri Lamborghiniju osredotočili še na lansiranje modela huracan super Močno omejena serija modela sian je prinesla novo hibridno pogonsko opcijo, ki bo na voljo tudi pri aventadorju. Foto: Lamborghini trofeo omologato. Je pa Winkelmann za letošnje leto napovedal še prihod dveh novih modelov z dvanajstvaljnikom. Podrobnosti seveda niso znane, a kot pravijo viri blizu podjetja, naj bi pripravili še zadnji veliki labodji spev aktualne generacije aventadorja s tehnologijo, vzeto iz superšportnega modela sion. Drugi model je še nekoliko bolj skrivnosten, a naj bi ponudil vpogled v naslednjo generacijo modela.

Razvoj aventadorja so Italijani že nekajkrat zamaknili, deloma zaradi epidemije, deloma zaradi razvoja hibridne tehnologije, ki mora ustrezati zahtevam kupcev. "Izziv je uskladiti zahteve zakonodajalcev in pri tem ne uničiti pričakovanj kupcev v prihajajočih letih. Za to si prizadevamo zdaj," je ozadje razkril Winkelmann.

Zaradi hibridne tehnologije bo aventador še lahko imel vgrajen atmosferski V12. S tem bodo povečali moč, zmanjšali emisije in obenem preprečili vgradnjo turbinskega polnilnika. Kot je potrdil Maurizio Reggiani, vodja tehnične službe pri Lamborghiniju, so razmišljali tudi o štirikolesnem pogonu - motor bi poganjal zadnja kolesa, elektromotor pa sprednja. Skrbi jim povzroča tudi višja masa, ki jo prinaša hibridni sklop. Že prej so razvili sistem superkondeznatorja, povezanega z litij-ionsko baterijo, ki znižuje maso in viša moč.