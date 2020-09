Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj smo začeli nov veliki primerjalni test PRIMA, v katerem sedem slovenskih medijev tokrat izbira najboljše kompaktne križance in športne terence. Na testu je deset različnih avtomobilov.

Po primerjalnem testu družinskih karavanov srednjega razreda bomo tokrat na testu PRIMA spet pod drobnogled vzeli kompaktne križance in športne terence. Prvič pod okriljem PRIMA bomo tako enega izmed že opravljenih testov ponovili.

Na prvem testu teh avtomobilov je zmagal škoda yeti, od takrat pa se je na trgu pojavilo že mnogo novih avtomobilov. To je navsezadnje najhitreje rastoči avtomobilski razred in kot tak eden najpomembnejših v Evropi in tudi Sloveniji.

Večina kandidatov je stara kvečjemu eno leto. Foto: Gašper Pirman

Na primerjalnem testu sodeluje sedem slovenskih medijev, med seboj pa bomo primerjali deset avtomobilov. To so citroën C3 aircross, peugeot 2008, renault captur, škoda kamiq, volkswagen T-cross, suzuki vitara, ford puma, nissan juke, opel crossland X in seat arona.

Med temi avtomobili najdemo nekatere najpomembnejše novosti letošnjega leta, z izjemo Suzukijevega in Oplovega kandidata pa so drugi finalisti kvečjemu leto dni stari avtomobili.

Utrinek z včerajšnjega testiranja na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Foto: Gašper Pirman

Točke v več ocenjevalnih sklopih dajo zmagovalca, natančen pregled točk pa pomaga pri odločitvi za nov avtomobil

Bistvo primerjalnega testa PRIMA ostaja enako. Točke bomo razdelili v več ocenjevalnih sklopov in podkategorij (prostornost, praktičnost, dinamičnost, asistenčni sistemi, vrednost glede na ceno, stroški servisov, poraba goriva …) in tako dobili končni vrstni red.

Ta bo sicer dal skupnega zmagovalca, obsežen pregled vseh dodeljenih točk pa bo vsakemu potencialnemu kupcu takega avtomobila dal tudi natančen vpogled v tiste lastnosti avtomobila, ki ga najbolj zanimajo in ki so morda v naši razdelitvi prejele manjši delež točk od njegovih osebnih preferenc.

Rezultate primerjalnega testa kompaktnih križancev in športnih terencev bomo objavili v četrtek, 15. oktobra 2020.