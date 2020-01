Irci tudi uradno: tako prihodnost so napovedali bencinu in dizlu

Na Irskem so lani prodali 117 tisoč novih osebnih avtomobilov, kar je bilo skoraj sedem odstotkov (6,8 odstotka) manj kot leta 2018. Ob tem so prodali še 25.447 lahkih gospodarskih vozil. Tudi na Irskem je naraslo število prodanih rabljenih vozil. Lani so tako uvozili skoraj 114 tisoč rabljenih avtomobilov, kar je bilo 13 odstotkov več kot leta 2018.

Za razliko od mnogih evropskih trgov ima na Irskem še vedno velik prodajni delež dizelski motor. Lani je tako predstavljal kar 47 odstotkov pri vseh novih avtomobilih. Delež novih avtomobilov z bencinskim motorjem je bil 41-odstoten.

Električni avtomobili imajo na Irskem triodstotni delež

Ircem je uspelo prodati 3.444 povsem električnih avtomobilov. Predlani so jih prodali zgolj 1.233, s tem bistvenim porastom pa se je delež novih električnih vozil povečal na tri odstotke.

Tak delež je za evropske razmere sicer dober, bo pa skrbel irske politike. Čeprav je bila ponudba na trgu električnih avtomobilov lani še zelo omejena in prihaja letos na trg nekaj mnogo bolj konkurenčnih avtomobilov, imajo Irci z elektrificiranimi pogoni precej višje ambicije.

Najbolje prodajani avtomobil leta 2019 na Irskem je bila toyota corolla, sledili so hyundai tucson, nissan qashqai, volkswagen tiguan in škoda octavia. Med znamkami so bili na vrhu Volkswagen, Toyota, Hyundai, Ford in Škoda. Foto: Gregor Pavšič

Osnutek zakona je objavljen: po letu 2030 nič več prodaje novih bencinskih in dizelskih avtomobilov

Irski minister za okoljske ukrepe Richard Bruton je namreč sestavil osnutek novega zakona za omejitev prodaje novih avtomobilov s konvencionalnimi motorji po letu 2030.